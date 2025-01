Mercedes-Benz S-Class Coupe sẽ "tái sinh" với cấu hình Maybach và AMG

Mặc dù dòng coupe hai cửa hạng sang đang dần biến mất khỏi thị trường, hãng xe sang thương hiệu ngôi sao 3 cánh dường như chưa sẵn sàng từ bỏ phân khúc này và Mercedes-Benz S-Class Coupe 2 cửa có thể sẽ được "tái sinh". Những hồ sơ đăng ký bản quyền mới tại Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) hé lộ khả năng hồi sinh Mercedes-Benz S-Class Coupe, lần này với các phiên bản siêu sang Maybach và hiệu suất cao AMG. Dòng Mercedes S-Class Coupe bị khai tử vào năm 2020 do doanh số không như mong đợi. Tuy nhiên, sức hút của một chiếc coupe hai cửa sang trọng, độc quyền vẫn chưa hề phai nhạt. Hồ sơ đăng ký mới do công ty Thụy Sĩ Robu Aktiengesellschaft đứng tên, có thể là dấu hiệu cho một dự án coachbuilt (xe tùy chỉnh), mang lại vẻ thanh lịch của sedan Mercedes-Benz S-Class Coupe hạng sang vào thiết kế hai cửa. Cả hai phiên bản Maybach và AMG đều được tiết lộ qua các bản vẽ thiết kế. Những mẫu xe này sở hữu phần cửa trước dài hơn, mái xe được tinh chỉnh để phù hợp với kiểu dáng coupe. Tuy nhiên, thiết kế cửa sổ không khung – đặc trưng của dòng S-Class Coupe trước đây – dường như sẽ không xuất hiện ở phiên bản mới. Thiết kế đầu tiên được cho là lấy cảm hứng từ Mercedes-AMG S63 E Performance với cản trước hầm hố, các hốc gió lớn và bốn ống xả đặc trưng. Dòng chữ "V8 Biturbo E Performance" trên thân xe hé lộ rằng chiếc coupe này có thể được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid mạnh 791 mã lực, thừa hưởng từ mẫu sedan AMG S63. Mặc dù mang đậm chất thể thao, mẫu xe này cũng toát lên sự sang trọng qua lớp sơn hai tông màu và bộ mâm đa chấu. Đây có thể là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng động của AMG và sự tinh tế đặc trưng của Maybach. Thiết kế thứ hai được tập trung vào sự xa hoa gắn liền với thương hiệu Maybach. Mẫu xe này nổi bật với các chi tiết mạ crôm, huy hiệu bespoke và đặc biệt là kính chắn gió sau chia đôi – gợi nhớ đến concept Vision Mercedes-Maybach 6 từ năm 2016. Nhiều khả năng, xe sẽ được trang bị động cơ V12 tăng áp kép 6.0L tương tự như Maybach S680, cung cấp công suất tối đa 621 mã lực. Nếu theo đúng kịch bản này, các mẫu S-Class Coupe có thể là những sản phẩm xe tùy chỉnh siêu độc quyền, được sản xuất độc lập hoặc dưới chương trình Mythos của Mercedes. Hình ảnh một nguyên mẫu S-Class Coupe được ngụy trang gần đây với phần mái xe độc đáo khác biệt hoàn toàn so với phiên bản bốn cửa càng làm dấy lên tin đồn về sự trở lại của dòng coupe huyền thoại này. Video: hé lộ Mercedes-Benz S-Class (W223) thế hệ mới.

