NOAA cảnh báo siêu El Nino mạnh nhất 150 năm sắp xuất hiện

Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Hàng loạt hãng bay tăng phí hành lý ký gửi trước cao điểm hè
Từ đầu tháng 5, Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air đồng loạt tăng phí hành lý ký gửi trên các đường bay nội địa, với mức tăng từ 20.000 đ
NOAA cảnh báo siêu El Nino mạnh nhất 150 năm có thể xuất hiện cuối 2026, đe dọa an ninh lương thực và kinh tế toàn cầu.
Từ đầu tháng 5, Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air đồng loạt tăng phí hành lý ký gửi trên các đường bay nội địa, với mức tăng từ 20.000 đ
Từ 1/6, xăng E10 thay thế A95 trên toàn quốc. Hãng xe khuyến cáo xe đời 2011 trở lên tương thích, không cần xả bình nhưng lưu ý E10 háo nước nếu để xe lâu ngày.
NOAA cảnh báo siêu El Nino mạnh nhất 150 năm có thể xuất hiện cuối 2026, đe dọa an ninh lương thực và kinh tế toàn cầu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng 2026 tại Đà Nẵng gay gắt khiến hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi. EVNCPC ghi nhận công suất
UBND TPHCM phạt CapitaLand Vista 280 triệu đồng vì bán 87 căn hộ cho người nước ngoài mà không báo cáo đúng quy định.
Nghiên cứu của BMC Public Health và Ophthalmology cảnh báo màn hình máy tính làm tăng nguy cơ cận thị ở trẻ, ánh sáng mặt trời giúp giảm tốc độ tiến triển 54%.
Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội công bố ưu đãi đặc biệt khuyến khích cư dân chung cư cũ di dời ra các khu đô thị mới vùng ngoại vi.
Deloitte, EY, KPMG và PwC lần đầu tuyển chuyên gia AI nhiều hơn kiểm toán viên, với gần 7% tổng việc làm năm 2025, gấp ba lần so với cuối năm 2022.
Bộ Tài chính công bố dự thảo thông tư buộc xác thực sinh trắc học khi rút chuyển tiền chứng khoán từ 10 triệu đồng, hướng tới nâng hạng thị trường.
Cả nước ghi nhận 30 ca tử vong do bệnh dại tại 17 tỉnh thành, bốn ca mới nhất tại Đồng Nai và TPHCM.
Từ đầu tháng 5, Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air đồng loạt tăng phí hành lý ký gửi trên các đường bay nội địa, với mức tăng từ 20.000 đ
Từ đầu tháng 5, Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air đồng loạt tăng phí hành lý ký gửi trên các đường bay nội địa, với mức tăng từ 20.000 đ
Từ 1/6, xăng E10 thay thế A95 trên toàn quốc. Hãng xe khuyến cáo xe đời 2011 trở lên tương thích, không cần xả bình nhưng lưu ý E10 háo nước nếu để xe lâu ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng 2026 tại Đà Nẵng gay gắt khiến hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi. EVNCPC ghi nhận công suất
UBND TPHCM phạt CapitaLand Vista 280 triệu đồng vì bán 87 căn hộ cho người nước ngoài mà không báo cáo đúng quy định.
Nghiên cứu của BMC Public Health và Ophthalmology cảnh báo màn hình máy tính làm tăng nguy cơ cận thị ở trẻ, ánh sáng mặt trời giúp giảm tốc độ tiến triển 54%.
Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội công bố ưu đãi đặc biệt khuyến khích cư dân chung cư cũ di dời ra các khu đô thị mới vùng ngoại vi.
Deloitte, EY, KPMG và PwC lần đầu tuyển chuyên gia AI nhiều hơn kiểm toán viên, với gần 7% tổng việc làm năm 2025, gấp ba lần so với cuối năm 2022.
Bộ Tài chính công bố dự thảo thông tư buộc xác thực sinh trắc học khi rút chuyển tiền chứng khoán từ 10 triệu đồng, hướng tới nâng hạng thị trường.
Cả nước ghi nhận 30 ca tử vong do bệnh dại tại 17 tỉnh thành, bốn ca mới nhất tại Đồng Nai và TPHCM.
Ngày 19/5, Nội các Thái Lan phê duyệt bãi bỏ miễn thị thực 60 ngày cho hơn 90 quốc gia, đưa về 30 ngày. Khách Việt du lịch ngắn ngày không bị tác động lớn.
Bộ Tài chính đề xuất đưa karaoke, vũ trường, casino ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm
Phó thủ tướng Lê Tiến Châu và Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Công Thương, yêu cầu dự thảo Nghị định điện gió ngoài khơi không phát sinh cơ chế giữ chỗ hay độc quyền đầu tư.
Tỷ lệ CASA bình quân 27 ngân hàng giảm còn gần 14% trong quý I/2026, với 24 ngân hàng ghi nhận giảm.
Đề xuất bỏ thi vào lớp 10 tại Hà Nội gây tranh cãi. Phụ huynh lo xét học bạ thiếu công bằng, học sinh và giáo viên có nhiều ý kiến trái chiều về áp lực thi cử.
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa phạt Shopee ngày 15/5 vì quảng cáo không trung thực. Đây là một trong 17 tổ chức bị xử phạt với tổng tiền gần 2,7 tỉ đồng.
Sáng 20/5, giá vàng trong nước lao dốc khi SJC, PNJ, DOJI giảm từ 1 đến gần 2 triệu đồng/lượng, do USD mạnh và kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao.
Tại Google I/O 2026, Google mở rộng SynthID với OpenAI, Kakao và ElevenLabs, hợp tác Nvidia tích hợp watermark vào video AI.
Sáng 20/5, mưa lớn kỷ lục trút xuống miền Bắc, Cẩm Phả (Quảng Ninh) ghi nhận 236mm trong 24 giờ. Ban chỉ đạo quốc gia cảnh báo lũ quét, sạt lở cấp 1 tại 9 tỉnh.
Chính phủ ban hành nghị quyết cắt giảm 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 1/7/2026, đưa danh mục từ 198 xuống 142 ngành, giảm 30% so với quy định trước đây.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cảnh báo rủi ro tại Vietcombank Hội An: khách hàng vay vượt thời hạn thuê, doanh nghiệp dùng đòn bẩy tài chính quá lớn.