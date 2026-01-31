Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những lỗi thiết kế khiến căn bếp nhìn đẹp nhưng cực bất tiện

Bất động sản

Những lỗi thiết kế khiến căn bếp nhìn đẹp nhưng cực bất tiện

Không ít căn bếp trông rất đẹp trên bản vẽ hoặc ảnh hoàn thiện, nhưng khi đưa vào sử dụng lại bộc lộ hàng loạt bất tiện.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sai lầm thường gặp nhất trong các căn bếp nhỏ là dùng nội thất chỉ để nhìn, không để dùng. Nhiều gia chủ thích đảo bếp hoành tráng chỉ để bày biện trang trí. Ảnh: Livingetc
Sai lầm thường gặp nhất trong các căn bếp nhỏ là dùng nội thất chỉ để nhìn, không để dùng. Nhiều gia chủ thích đảo bếp hoành tráng chỉ để bày biện trang trí. Ảnh: Livingetc
Thực tế, về mặt công năng, đây là "điểm chết" nếu không được khai thác triệt để. Khi nấu ăn, gia chủ vẫn thiếu chỗ sơ chế, thiếu chỗ cất đồ trong khi đảo bếp thì trở thành “vật cản giao thông” giữa bếp. Ảnh: Noithatlanha
Thực tế, về mặt công năng, đây là "điểm chết" nếu không được khai thác triệt để. Khi nấu ăn, gia chủ vẫn thiếu chỗ sơ chế, thiếu chỗ cất đồ trong khi đảo bếp thì trở thành “vật cản giao thông” giữa bếp. Ảnh: Noithatlanha
Một sai lầm phổ biến khác nữa là chạy theo xu hướng hình ảnh mà bỏ qua luồng di chuyển và thói quen sử dụng thực tế. Ảnh: Trường Thắng
Một sai lầm phổ biến khác nữa là chạy theo xu hướng hình ảnh mà bỏ qua luồng di chuyển và thói quen sử dụng thực tế. Ảnh: Trường Thắng
Chẳng hạn như kệ mở, mang lại cảm giác thoáng đãng, hiện đại. Nhưng thực tế, kệ mở dễ bám dầu, bám bụi, buộc người dùng phải lau dọn liên tục. Ảnh: KientrucVietnam
Chẳng hạn như kệ mở, mang lại cảm giác thoáng đãng, hiện đại. Nhưng thực tế, kệ mở dễ bám dầu, bám bụi, buộc người dùng phải lau dọn liên tục. Ảnh: KientrucVietnam
Nguyên tắc “tam giác bếp” gồm bếp nấu – chậu rửa – tủ lạnh giúp tối ưu thao tác khi nấu ăn. Tuy nhiên, nhiều căn bếp hiện nay bố trí các khu vực này quá xa nhau hoặc bị chắn bởi đảo bếp, bàn ăn. Ảnh: Harvey Jones
Nguyên tắc “tam giác bếp” gồm bếp nấu – chậu rửa – tủ lạnh giúp tối ưu thao tác khi nấu ăn. Tuy nhiên, nhiều căn bếp hiện nay bố trí các khu vực này quá xa nhau hoặc bị chắn bởi đảo bếp, bàn ăn. Ảnh: Harvey Jones
Việc di chuyển lòng vòng không chỉ mất thời gian mà còn khiến quá trình nấu nướng trở nên rườm rà, kém hiệu quả. Ảnh: Cash and Carry Kitchens
Việc di chuyển lòng vòng không chỉ mất thời gian mà còn khiến quá trình nấu nướng trở nên rườm rà, kém hiệu quả. Ảnh: Cash and Carry Kitchens
Nhiều thiết kế bếp chú trọng sự gọn gàng, tối giản nên cắt giảm tủ trên hoặc làm tủ trang trí là chủ yếu. Ảnh: ABC Kitchens
Nhiều thiết kế bếp chú trọng sự gọn gàng, tối giản nên cắt giảm tủ trên hoặc làm tủ trang trí là chủ yếu. Ảnh: ABC Kitchens
Kết quả là bếp thiếu chỗ cất nồi niêu, gia vị, đồ điện nhỏ. Khi sử dụng lâu dài, đồ đạc buộc phải để trên mặt bếp, phá vỡ sự ngăn nắp và khiến không gian trở nên chật chội. Ảnh: IKEA
Kết quả là bếp thiếu chỗ cất nồi niêu, gia vị, đồ điện nhỏ. Khi sử dụng lâu dài, đồ đạc buộc phải để trên mặt bếp, phá vỡ sự ngăn nắp và khiến không gian trở nên chật chội. Ảnh: IKEA
Thiết kế bếp theo “tiêu chuẩn chung” nhưng không điều chỉnh theo chiều cao người sử dụng là lỗi rất thường gặp. Mặt bếp quá cao gây mỏi vai, tủ trên quá thấp dễ va đầu, còn tủ trên quá cao lại khó với tới. Ảnh: Southern Living
Thiết kế bếp theo “tiêu chuẩn chung” nhưng không điều chỉnh theo chiều cao người sử dụng là lỗi rất thường gặp. Mặt bếp quá cao gây mỏi vai, tủ trên quá thấp dễ va đầu, còn tủ trên quá cao lại khó với tới. Ảnh: Southern Living
Dù nhìn tổng thể rất cân đối, nhưng khi sử dụng hằng ngày lại gây khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Lingoland
Dù nhìn tổng thể rất cân đối, nhưng khi sử dụng hằng ngày lại gây khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Lingoland
Gỗ tự nhiên không xử lý kỹ, đá xốp, hoặc sơn tường kém chất lượng có thể rất bắt mắt lúc đầu nhưng nhanh chóng bị ố, phồng rộp hoặc ám mùi dầu mỡ. Ảnh: Klf
Gỗ tự nhiên không xử lý kỹ, đá xốp, hoặc sơn tường kém chất lượng có thể rất bắt mắt lúc đầu nhưng nhanh chóng bị ố, phồng rộp hoặc ám mùi dầu mỡ. Ảnh: Klf
Bếp là khu vực chịu nhiệt, ẩm và dầu mỡ cao, nên việc chọn vật liệu chỉ vì đẹp mà bỏ qua độ bền là sai lầm lớn. Ảnh: Klf
Bếp là khu vực chịu nhiệt, ẩm và dầu mỡ cao, nên việc chọn vật liệu chỉ vì đẹp mà bỏ qua độ bền là sai lầm lớn. Ảnh: Klf
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Lỗi thiết kế bếp nhỏ #Tiện ích và công năng bếp #Lựa chọn nội thất phù hợp #Tối ưu hóa luồng di chuyển #Chọn vật liệu bền đẹp #Bếp đảo trong không gian nhỏ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT