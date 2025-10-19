Hà Nội

Nhan sắc không tưởng của nàng 'Dae Jang Geum' Lee Young Ae

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc không tưởng của nàng 'Dae Jang Geum' Lee Young Ae

Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1971 Lee Young Ae lại khiến công chúng bất ngờ với nhan sắc khó tin khi xuất hiện tại sự kiện của tạp chí W Korea.

Nhắc đến những mỹ nhân như "bị thời gian lãng quên" của làng giải trí Hàn, không thể bỏ qua Lee Young Ae – biểu tượng nhan sắc vượt thời gian.
Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1971 lại khiến công chúng bất ngờ với nhan sắc khó tin khi xuất hiện tại sự kiện của tạp chí W Korea. Dù đã ở tuổi 54, nàng 'Dae Jang Geum' vẫn giữ được làn da căng sáng, nụ cười dịu dàng và thần thái thanh lịch khó ai sánh kịp.
Đặc biệt, qua ống kính cam thường, nữ diễn viên còn như còn như xoá mờ khoảng cách tuổi tác với đàn em kém gần 30 tuổi nhờ vẻ đẹp tự nhiên, rạng rỡ.
Ở tuổi 54, nữ diễn viên khiến công chúng phải ngưỡng mộ bởi làn da mịn màng, đường nét thanh tú và thần thái sang trọng.
Lee Young Ae chọn một chiếc váy da đen dáng bất đối xứng, thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực, hiện đại.
Layout tóc suôn tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng giúp tôn trọn vẻ đẹp mộc mạc, trang nhã vốn làm nên tên tuổi của nàng 'Dae Jang Geum'.
Sắc vóc cùng khí chất của Lee Young Ae vẫn nổi bật theo cách rất riêng giữa 1 sự kiện toàn những ngôi sao trẻ.
Cận cảnh làn da trắng, rạng rỡ và căng mịn của Lee Young Ae. Dù đã ở ngưỡng 55 nhưng dấu hiệu tuổi tác vẫn không xuất hiện quá nhiều trên gương mặt nữ diễn viên.
Lee Young Ae ở tuổi 54 vẫn vô cùng trẻ trung, rạng rỡ với phong cách tối giản, thanh lịch. Khi không có lịch trình, nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen có cánh với mặt mộc đẹp, tươi tắn.
Không cần váy áo cầu kỳ, Lee Young Ae vẫn ghi điểm trước ống kính nhờ phong cách tối giản, sang trọng và thanh lịch.
