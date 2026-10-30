Nhan sắc bạn gái Quân A.P, được ví như 'Lưu Diệc Phi phiên bản Việt'

Lê Khanh, bạn gái ca sĩ Quân A.P gây chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào và phong cách sành điệu. Cô được nhiều cư dân mạng ưu ái gọi là “Lưu Diệc Phi phiên bản Việt”.
Năm 2025, TPHCM có khoảng 120 dự án coworking, nguồn cung tăng 12%. Giá tại Toong trải rộng từ chỗ ngồi theo ngày đến phòng họp riêng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Hợi có cơ hội đón tin vui, trong khi tuổi Ngọ và Tuất phát huy thế mạnh.
Tuyến ngõ từng chật hẹp, xuống cấp ở Hà Nội được cải tạo với mặt cắt ngang theo phương án 21,5 m, hướng tới năng lực lưu thông và kết nối các trục đường lớn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 30/10/2026, Cự Giải nên tin vào trực giác, trong khi đó Thiên Bình có cơ hội củng cố sự nghiệp.
Hồng Ngọc, Thu Minh và Đoan Trang dành thời gian ôn lại những kỷ niệm từ thuở mới vào nghề.
Những khoảnh khắc Lisa – con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển làm quen với bộ môn ballet khiến nhiều khán giả thích thú.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tý có cơ hội cải thiện tình cảm, tuổi Tỵ và Dậu thuận lợi hơn trong công việc.
Bentley đã tiết lộ phiên bản First Edition của mẫu SUV Torcal hoàn toàn mới, kết hợp hệ động lực 888PS mạnh mẽ nhất của dòng xe với một loạt các tùy chọn...
Mẫu xe sedan hạng sang BMW i7 (G70 LCI)2027 nâng cấp vừa ra mắt tại thị trường Thái Lan với giá khởi điểm 6,999 triệu baht (tương đương khoảng 5,4 tỷ đồng).
Lần đầu lộ diện rõ mặt trong MV của Quân A.P, Lê Khanh gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp cùng chuyện tình kéo dài 12 năm với nam ca sĩ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/10/2026, Bọ Cạp có cơ hội nhìn sâu vào công việc và tình cảm, Song Tử cẩn thận khi mua sắm trực tuyến.
Piaggio Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga phiên bản giới hạn Vespa Edizione Ottantesimo nhân kỷ niệm 80 năm thành lập thương hiệu kể từ năm 1946.
Mẫu xe sedan điện BYD Qin Plus DM-i 2027 có thể chạy tối đa 220 km mà không "uống một giọt xăng" và tiêu thụ lượng nhiên liệu 2,58 lít/100 km khi pin đã cạn.
Mẫu sedan thuần điện giá rẻ Jetta M6 do liên doanh FAW-Volkswagen phát triển vừa chính thức cán mốc hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong vòng 19 giờ mở bán.
Mazda đã xác nhận kế hoạch sản xuất CX-3 thế hệ mới tại Thái Lan vào năm 2027, xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường Đông Nam Á khác, thay thế Mazda2.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Thân, Thìn và Sửu có cơ hội phát huy thế mạnh, Ngọ nên thận trọng trước biến động.
Khi chiếc xe tải đang xuống dốc, cabin bất ngờ gập về phía trước rồi trôi xuống đường. Tài xế kịp nhảy khỏi xe, người ngồi ghế phụ không thoát ra ngoài.
Hà Nội đang di dời cây xanh, xén một số đoạn vỉa hè tại nút giao Mễ Trì – Dương Đình Nghệ để chuẩn bị xây dựng hầm chui 6 làn xe, dài 655m.
Honda Việt Nam vừa ra mắt SH160i và SH125i phiên bản 2027 với màu sơn Aura Black Edition mới, động cơ được cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4..
Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition 2028 được phát triển theo hướng SUV địa hình với ngoại hình mạnh mẽ, lốp đa địa hình và chế độ lái Rock mới.
Động cơ mới có tên 2.2 Ddi MaxForce Biturbo sẽ dùng để thay thế máy dầu 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L trên các phiên bản Isuzu D-Max và MU-X.