Nhà có 3 cây này may mắn kéo dài, vừa sang vừa hút tài lộc

Chọn lựa 3 loại cây cảnh này vừa dễ chăm sóc, sống bền, vừa mang ý nghĩa phong thủy, giúp thu hút tài lộc và tăng giá trị lâu dài cho gia đình.
Tài xế xe BMW đã đâm vào 5 chiếc xe trên đường cao tốc sau khi tránh chiếc xe tải quay đầu.
Với thân như cây tre, cây cảnh này là biểu tượng của điềm lành, bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo và thu hút tài lộc, may mắn.
UAV của Ukraine đã gây hỏa hoạn, buộc dân cư phải sơ tán và làm hư hại nhiều công trình ở trung tâm thành phố Rostov-on-Don của Nga.
SpaceX trở thành trụ cột không thể thay thế của Mỹ, nắm hơn 80% vụ phóng và ảnh hưởng trực tiếp tới NASA, Lầu Năm Góc cùng ngành công nghiệp vũ trụ.
Galaxy Buds Core mang đến trải nghiệm âm thanh trọn vẹn với thiết kế nhỏ gọn, tính năng chống ồn chủ động và hỗ trợ Galaxy AI.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 1/9, Bạch Dương vận thế hơi yếu, nhất định phải cẩn thận. Thiên Bình hơi nôn nóng, phải giữ khiêm tốn mới tránh được tổn thất.
Penthouse của Hoa hậu Lương Thùy Linh nằm trên tầng cao của một tòa nhà trung tâm thủ đô, không gian thoáng đãng, có view toàn cảnh thành phố.
Một mẫu xe ga mới của SYM vừa xuất hiện trên Công báo sở hữu trí tuệ Việt Nam, được cho là Fiddle DX 158 với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,6 lít xăng/100km.
Tử vi dự đoán, ngay đầu tuần mới 1/9/2025, Thần Tài mang may mắn, 3 con giáp bội thu tiền bạc, làm ăn phát đạt, thịnh vượng, cuộc sống viên mãn.
Ngôi mộ của bác sĩ Ai Cập cổ đại cực kỳ đa năng gồm các ngành nghề như bác sĩ, nha sĩ, thầy thuốc, thầy tư tế và pháp sư bất ngờ được phát hiện.
Các chuyên gia bất ngờ tìm thấy tranh vẽ của người Maya trong hang động Yucatan, giúp hé lộ nhiều thông tin thú vị về hội họa cổ xưa.
Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch đã có khám phá đáng kinh ngạc về cuộc sống của người Viking khi phân tích, kiểm tra bức tượng nhỏ có từ thế kỷ 10.
Hơn 19 triệu lượt tải 77 ứng dụng Android chứa mã độc đã bị Google xóa bỏ, nhưng chuyên gia cảnh báo người dùng cần kiểm tra và gỡ ngay nếu lỡ cài đặt.
Thuế quan mới có thể tăng chi phí cho trung tâm dữ liệu, nhưng với Thung lũng Silicon, nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI còn “đáng sợ” hơn nhiều.
Sáng 31/8, các đoàn quân nhân thuộc Nga, Lào và Campuchia đã đến tham quan triển lãm khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm 80 thành tựu đất nước.
Được đánh dấu là xe số 50 trong tổng số 50 chiếc trên toàn thế giới, đây là chiếc Murcielago Roadster cuối cùng rời khỏi dây chuyền sản xuất của Lamborghini.
Từ đĩa than, cassette, CD đến MP3 và streaming, hành trình thưởng thức âm nhạc của thế hệ 7X, 8X phản chiếu rõ sự đổi thay công nghệ.
Thu Quỳnh vinh dự được chọn làm Khối trưởng, đi đầu khối Văn hóa - thể thao trong buổi tổng duyệt A80. Cô gây chú ý bởi nhan sắc, xuất thân đặc biệt.
Diện trang phục cut-out táo bạo, khoe khéo đường cong cơ thể một cách tinh tế, Mai Dora hút hồn người hâm mộ trong loạt ảnh mới.
Mùa nước cạn ở Nhơn Lý, rạn san hô Bãi Dứa hiện lên rực rỡ, tạo nên “kỳ quan dưới nước” của miền biển Quy Nhơn, thu hút du khách gần xa.
Trong dịp đặc biệt mừng sinh nhật 2 tuổi của con trai, nữ ca sĩ Minh Hằng gây chú ý khi khoe trọn body quyến rũ với thiết kế bikini pastel đầy tinh tế.