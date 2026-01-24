Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Người đẹp Quyên Qui táo bạo khoe body “miễn chê” trong bộ bikini

Cộng đồng trẻ

Người đẹp Quyên Qui táo bạo khoe body “miễn chê” trong bộ bikini

Những hình ảnh mới nhất của Quyên Qui nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người đẹp tự tin khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ bikini tối giản.

Thiên Anh
Những hình ảnh mới nhất của Quyên Qui nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người đẹp tự tin khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ bikini tối giản. Visual khỏe khoắn, thần thái cuốn hút cùng phong cách sống ngày càng cởi mở cho thấy một Quyên Qui đang ở giai đoạn thăng hoa cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp.
Những hình ảnh mới nhất của Quyên Qui nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người đẹp tự tin khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ bikini tối giản. Visual khỏe khoắn, thần thái cuốn hút cùng phong cách sống ngày càng cởi mở cho thấy một Quyên Qui đang ở giai đoạn thăng hoa cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Quyên Qui lựa chọn bikini hai mảnh tông đen ôm sát, tôn trọn đường cong cơ thể. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế giúp người đẹp khoe vòng eo thon gọn, vòng hai săn chắc cùng đôi chân dài nuột nà.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Quyên Qui lựa chọn bikini hai mảnh tông đen ôm sát, tôn trọn đường cong cơ thể. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế giúp người đẹp khoe vòng eo thon gọn, vòng hai săn chắc cùng đôi chân dài nuột nà.
Điểm cộng lớn đến từ thần thái tự tin, phóng khoáng, đúng tinh thần của một người đẹp theo đuổi phong cách hiện đại, độc lập.
Điểm cộng lớn đến từ thần thái tự tin, phóng khoáng, đúng tinh thần của một người đẹp theo đuổi phong cách hiện đại, độc lập.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, Quyên Qui vẫn ghi điểm nhờ vóc dáng cân đối và làn da khỏe khoắn.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, Quyên Qui vẫn ghi điểm nhờ vóc dáng cân đối và làn da khỏe khoắn.
Chiếc sơ mi dáng rộng khoác hờ bên ngoài bikini hay những khoảnh khắc thư giãn bên hồ bơi càng làm nổi bật hình ảnh một Quyên Qui gợi cảm nhưng không phô trương, quyến rũ theo cách rất riêng.
Chiếc sơ mi dáng rộng khoác hờ bên ngoài bikini hay những khoảnh khắc thư giãn bên hồ bơi càng làm nổi bật hình ảnh một Quyên Qui gợi cảm nhưng không phô trương, quyến rũ theo cách rất riêng.
Nhiều ý kiến cho rằng, so với giai đoạn trước, nhan sắc và body của người đẹp sinh năm 1998 ngày càng “lên hương”, mang đậm màu sắc của một mỹ nhân showbiz trưởng thành.
Nhiều ý kiến cho rằng, so với giai đoạn trước, nhan sắc và body của người đẹp sinh năm 1998 ngày càng “lên hương”, mang đậm màu sắc của một mỹ nhân showbiz trưởng thành.
Bên cạnh hình ảnh nóng bỏng, cuộc sống và sự nghiệp của Quyên Qui cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô nàng có tên thật là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998, cô hoạt động với vai trò diễn viên và người mẫu.
Bên cạnh hình ảnh nóng bỏng, cuộc sống và sự nghiệp của Quyên Qui cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô nàng có tên thật là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998, cô hoạt động với vai trò diễn viên và người mẫu.
Trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, Quyên Qui từng ghi dấu ấn khi lọt Top 11 Miss Earth Vietnam 2023 và giành giải Người đẹp được yêu thích nhất – một bước đệm quan trọng giúp cô tiến sâu hơn vào làng giải trí.
Trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, Quyên Qui từng ghi dấu ấn khi lọt Top 11 Miss Earth Vietnam 2023 và giành giải Người đẹp được yêu thích nhất – một bước đệm quan trọng giúp cô tiến sâu hơn vào làng giải trí.
Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Quyên Qui khi cô tham gia phim điện ảnh Mai của Trấn Thành, đồng thời đảm nhận vai nữ chính Kim trong Quý cô thừa kế 2. Cùng năm, việc xuất hiện trong chương trình thực tế Đảo Thiên Đường (Paradise Island) đã giúp tên tuổi của người đẹp phủ sóng rộng rãi, thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.
Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Quyên Qui khi cô tham gia phim điện ảnh Mai của Trấn Thành, đồng thời đảm nhận vai nữ chính Kim trong Quý cô thừa kế 2. Cùng năm, việc xuất hiện trong chương trình thực tế Đảo Thiên Đường (Paradise Island) đã giúp tên tuổi của người đẹp phủ sóng rộng rãi, thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.
Cuối năm 2025, Quyên Qui tiếp tục góp mặt trong dự án điện ảnh Phòng Trọ Ma Bầu, cho thấy sự nghiêm túc và bền bỉ với con đường diễn xuất. Song song với sự nghiệp, đời tư của cô cũng từng là đề tài bàn luận khi công khai mối quan hệ với DJ Wukong sau chương trình Đảo Thiên Đường, trước khi cả hai xác nhận chia tay vào đầu năm 2025.
Cuối năm 2025, Quyên Qui tiếp tục góp mặt trong dự án điện ảnh Phòng Trọ Ma Bầu, cho thấy sự nghiêm túc và bền bỉ với con đường diễn xuất. Song song với sự nghiệp, đời tư của cô cũng từng là đề tài bàn luận khi công khai mối quan hệ với DJ Wukong sau chương trình Đảo Thiên Đường, trước khi cả hai xác nhận chia tay vào đầu năm 2025.
Thiên Anh
#Người đẹp Quyên Qui #Khoe body quyến rũ #Bộ bikini sexy #Phong cách thời trang gợi cảm #Ảnh nóng bỏng #Quyên Qui

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT