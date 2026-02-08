Ngắm quất mini gây sốt thị trường Tết Bính Ngọ 2026

Hà Nội

Những chậu quất mini tạo dáng bonsai bắt mắt giá chỉ vài trăm nghìn đồng đang trở thành thú chơi được nhiều người săn đón dịp Tết Bính Ngọ 2026. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm cây cảnh nhộn nhịp khắp các chợ hoa và mạng xã hội. Ảnh: Facebook
Năm nay, xu hướng chơi quất mini thu hút giới trẻ và những người sống ở chung cư, nhà phố nhỏ và những gia đình kinh tế eo hẹp. Ảnh: Facebook
Từ cuối tháng 12/2025, các tiệm hoa và người bán online ở Trung Quốc, Singapore, Malaysia đã chia sẻ hàng loạt hình ảnh chậu quất mini và nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Ảnh: Ảnh: Soilboy - Singapore
Những chậu quất này có kích thước nhỏ (lá bé, quả nhỏ), chậu tối giản kiểu gốm mộc đơn sắc hoặc bầu đất bọc rêu hình cầu. Ảnh: Soilboy - Singapore
Dáng cây hơi hướng bonsai nhẹ nhàng nhưng không quá cầu kỳ. Ảnh: Sunsi-co - Hong Kong
Phong cách này nhanh chóng lan tỏa, trở thành trend "nhà chật phải biết" vì phù hợp với không gian sống hiện đại, giá phải chăng và dễ trưng bày. Ảnh: M'atural - Malaysia
Mỗi chậu quất mini giá chỉ khoảng 300.000 đồng, thậm chí dưới 200.000 đồng nếu tự setup. Ảnh: The Nursery - Singapore
Tại Việt Nam, nhu cầu quất mini cũng tăng cao, giá khoảng vài trăm nghìn đồng, thậm chí có cây chỉ hơn 100.000 đồng. Ảnh: Facebook
Nhiều khách hàng chọn cây dáng gọn, quả vừa phải thay vì cây to truyền thống, do dễ chăm và phù hợp không gian nhỏ. Ảnh: Facebook
Cây quất mini đặt trong chậu nhỏ có chữ tài lộc. Ảnh: Facebook
Nhiều chậu quất mini còn được trang trí khá bắt mắt để thu hút khách hàng. Ảnh: Facebook
Một chậu quất mini tạo dáng bonsai bắt mắt. Ảnh: Facebook
