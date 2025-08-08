Mưa vàng gió bạc kéo đến, 3 con giáp thành đại gia cuối tuần

Từ 9–10/8, 3 con giáp bất ngờ đào trúng kho báu, tiền ào ào đổ về như thác, vận đỏ bừng sáng, hỷ sự nối tiếp, tài lộc trúng lớn ngoài mong đợi.
Có mặt tại sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 khu vực phía Nam, nhiều nữ sinh gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp.
Hầm rượu vang hoàng gia cổ xưa chứa loại rượu vang hảo hạng, thành phần có thể bao gồm mật ong, bạc hà, tuyết tùng, quế,....
Không ít món đồ nội thất thoạt nhìn sang trọng, hiện đại nhưng khi sử dụng lại bất tiện, chiếm nhiều diện tích, công năng hạn chế...
iPhone 17 Air được cho là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, chỉ 5,5mm, đánh dấu sự tái định hình của Apple về mặt thẩm mỹ.
Theo nghiên cứu, người Phoenicia đã phát triển công nghệ trát vôi thủy lực tinh vi khoảng 2.700 năm trước, sớm hơn nhiều thế kỷ so với đế chế La Mã.
Cá voi xuất hiện sáng 7/8 tại vịnh Nha Trang được các chuyên gia xác định là loài cá voi Bryde (Balaenoptera edeni), một loài vật mang nhiều đặc điểm độc đáo.
Ford Philippines vừa ra mắt Mustang Mach-E 2026 từ 3.499 triệu PHP (tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng). Mẫu xe này sẽ ra mắt Việt nam vào ngày 15/8/2025.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/8, Bạch Dương né thị phi thì vận may tới cửa, sự nghiệp thăng tiến. Thiên Bình đừng tăng khoản vay, chi tiêu có kế hoạch.
Để chuẩn bị cho năm học mới ở các xã chịu thiệt hại do mưa lũ, lực lượng chức năng của Nghệ An đã phối hợp với nhà trường tập trung dọn vệ sinh, sửa chữa trường lớp.
Mặc dù các hệ thống pháo phản lực HIMARS có màn "trình diễn" thành công trên chiến trường Ukraine nhưng Quân đội Mỹ vẫn tìm cách loại bỏ vũ khí này.
Nhật Bản đang khiến thế giới ngỡ ngàng với công nghệ sàn áp điện: biến từng bước đi của người dân thành điện năng, mở ra kỷ nguyên mới cho thành phố thông minh.
Ở tuổi 35, Cao Thái Hà vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ và vóc dáng thon gọn đáng mơ ước.
Trong lúc di chuyển qua khu vực Thung lũng Lady, Pakistan, một người chăn cừu đã phát hiện thi thể một người đàn ông mất tích 28 năm khi sông băng tan chảy.
Không dây xích, không chuồng trại, chỉ bể bơi gia đình và một con cá sấu Mỹ hung tợn. Ông chủ thản nhiên bơi cùng như chuyện “quá bình thường”.
Hệ thống phòng không David's Sling bản nâng cấp được giới thiệu có khả năng đánh chặn nâng cao chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.
Cánh đồng lúa An Nhứt hút du khách bởi cảnh sắc đồng quê yên bình, lúa chín vàng óng, góc sống ảo đẹp mắt và ẩm thực dân dã giữa thiên nhiên.
Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu - bà Mai Đoàn khiến nhiều người phải trầm trồ với phong cách cực kỳ thời thượng trong loạt ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân.
Bé Kem - con gái của ca sĩ Hải Băng và diễn viên Thành Đạt năm nay 8 tuổi, tên thật Minh Tuệ, càng lớn càng xinh xắn.
Ford Philippines đã chính thức ra mắt mẫu Territory Hybrid 2026, đây là thị trường đầu tiên trên thế giới đón nhận phiên bản hybrid của mẫu crossover cỡ C này.
Với bàn trà cổ điển, tranh treo tường kiểu mới, và nội thất gỗ tinh tế, căn nhà của nữ giám đốc toát lên vẻ đẹp thanh lịch, đầy nghệ thuật.