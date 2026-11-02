Máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư, người bên trong đều thiệt mạng

Một máy bay tư nhân đã gặp nạn tại khu dân cư ở bang Florida, Mỹ. Các video trên mạng cho thấy chiếc máy bay lao xuống gần như thẳng đứng từ trên trời.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy, toàn bộ chín người trên một máy bay tư nhân đã thiệt mạng khi nó gặp nạn ở bang Florida của Mỹ . Ông thông báo trên Platform X rằng máy bay đã rơi vào giữa trưa (giờ miền Đông Hoa Kỳ) trên một khu dân cư gần Cresthaven.

Video: @Osinttechnical / X

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác minh rõ. Một hố lớn đã xuất hiện trên mặt đường nhựa tại hiện trường vụ tai nạn. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết với hãng thông tấn Đức rằng chiếc Learjet 60 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ở Texas và đang trên đường đến sân bay North Eleuthera ở Bahamas.

Theo Bộ trưởng, sau đó máy bay đã gặp nạn ở hạt Palm Beach. Địa điểm máy bay rơi ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ không xa khu nghỉ dưỡng riêng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump. Trong giai đoạn cuối cùng trước cuộc bầu cử tổng thống vào thứ Ba, tổng thống đã tham dự các sự kiện vận động tranh cử ở các tiểu bang khác.

Chiếc máy bay gặp nạn được cho là một chiếc Learjet, một loại máy bay phản lực nhỏ thường được sử dụng làm máy bay riêng. Theo các nhà chức trách, có chín người trên máy bay, như tờ báo địa phương The Palm Beach Post đưa tin. Hiện chưa có thông tin về số người thương vong trên mặt đất. Sở cứu hỏa địa phương đã tuyên bố đây là một sự cố nghiêm trọng với thương vong hàng loạt.

Video ghi lại cảnh máy bay rơi ở Palm Beach. Theo các báo cáo, máy bay đã rơi xuống khu dân cư gồm các nhà di động nằm bên cạnh một con đường đông đúc. Nhiều nhân chứng đã quay phim vụ tai nạn bằng điện thoại di động của họ. Những đoạn ghi hình này hiện đang lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy chiếc máy bay phản lực lao xuống với tốc độ cao ngay cạnh một con đường đông đúc và phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ.