Loạt ảnh lịch sử ít người biết hé lộ cuộc sống thế giới

Loạt ảnh lịch sử ít người biết hé lộ cuộc sống thế giới

Trang Bored Panda tiếp tục đăng tải loạt ảnh lịch sử phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống của người dân trên thế giới hàng chục năm trước.

An An (Theo Bored Panda)
Ảnh chụp Nikolai Machulyak, một nhà thám hiểm Bắc Cực người Nga, đang cho một con gấu Bắc Cực và đàn con của nó ăn, ngoài khơi biển Chukchi năm 1976. (Nguồn ảnh: Bored Panda)
Một phụ nữ Inuit bế con trong bộ quần áo giữ ấm mùa đông năm 1940.
Người mẹ và đứa con ở New Mexico, Mỹ, đầu thế kỷ 20.
Hiện tượng nhật thực toàn phần được chụp tại Chiapas, Mexico, tháng 7/1991.
Một bé gái luyện tập múa ba lê vào một ngày mưa ở Balsall Heath, Birmingham, Anh, năm 1968.
Người đàn ông cuối cùng được cứu sống trên một tàu đánh cá bị đắm ngoài khơi bờ biển phía Nam nước Anh, năm 1962.
Người phụ nữ ngồi uống trà giữa đống đổ nát ở London, Anh, tháng 6/1940.
Bé gái ôm thú cưng của mình ở Bồ Đào Nha những năm 1950.
Một cô gái bán hàng rong bên bờ biển ở Hà Lan những năm 1940.
Một người phụ nữ bán cá dạo trên đường phố London, Anh, năm 1910.
Cụ bà ngồi nghỉ ngơi trong con hẻm ở một làng quê tại Italy những năm 1960.
