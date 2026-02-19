Loài côn trùng duy nhất trên thế giới có khả năng 'nuôi gia súc'

Trong thế giới côn trùng đầy cạnh tranh, kiến đã phát triển một mối quan hệ đặc biệt đến mức được ví như loài “chăn nuôi gia súc” thực thụ.
Quốc Huy từng bước khẳng định vị trí bằng năng lực diễn xuất. Song hành cùng hành trình đó là hình ảnh nam diễn viên ngày càng phong độ.
Với thiết kế mở, sử dụng vách kính và hệ lưu trữ thông minh, căn hộ nhỏ chỉ 40m² vẫn sáng sủa và tiện nghi.
Buổi tối là “khoảng lặng” để cơ thể và làn da phục hồi. Duy trì những thói quen thư giãn trước khi ngủ giúp dễ vào giấc, ngủ sâu và da khỏe hơn.
Bên trong hang động Grotta Campana 1 có công trình tôn giáo 3.600 năm tuổi gồm một bàn thờ, một bức tường kỳ lạ.
Diplodocus là một trong những loài khủng long cổ dài nổi tiếng nhất, gây ấn tượng mạnh bởi kích thước khổng lồ và chiếc đuôi cực dài.
Không chỉ sở hữu nhan sắc 'vạn người mê', hai mỹ nhân Gen Z Ngân Hà và Hoàng Yến còn khiến dân mạng xuýt xoa khi tậu xế hộp tiền tỷ ở độ tuổi đôi mươi.
Sau đám cưới với doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống với nhiều thay đổi rõ nét.
Thay vì làm theo cách thông thường, hội chị em đang truyền tay nhau bí quyết cắm hoa ban thờ bằng xốp cực đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thành kính.
Hai công ty Mỹ gây chú ý khi phát triển máy bay tấn công Venom bằng công nghệ in 3D, từ thiết kế đến nguyên mẫu bay chỉ mất 71 ngày.
Không chỉ gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc 'vạn người mê', loạt hot girl tuổi Ngựa thế hệ mới này còn khiến netizen nể phục bởi tài năng và học vấn đáng gờm.
Mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga phiên bản dành cho phái nữ mang tên Something Blue Collection by Mulliner và có số lượng giới hạn đúng 10 chiếc.
Mùng 4 Tết, chân núi Bà Đen rực sáng trong đêm hội xuân. Hàng nghìn du khách dã ngoại, hành hương và tận hưởng không khí lễ hội đặc trưng Nam Bộ.
Toyota vừa ra mắt Yaris và Yaris Cross 2026 tại Nhật Bản. Đợt nâng cấp lần này chủ yếu là tiện nghi với màn hình lớn và sự trở lại của hộp số sàn bản đặc biệt.
Theo người xưa, một số cây cảnh được gọi là "hoa tài lộc" vì ý nghĩa tốt lành của chúng. Chúng không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn mang lại may mắn.
Sở hữu ngoại hình thu hút, tinh thần ca hát đóng phim nghiêm túc, Lamoon được xem là gương mặt trẻ hứa hẹn tạo dấu ấn rõ nét trong năm 2026.
Không cần ekip chuyên nghiệp hay những chuyến du lịch đắt đỏ, chỉ với vài cú chạm và sự hỗ trợ của AI, netizen đã sở hữu những bức ảnh sống ảo ấn tượng.
Thị trường bất động sản siêu sang toàn cầu đang chứng kiến loạt tài sản có giá hàng trăm triệu USD được chào bán.
Daniel, kỹ sư phần mềm thành đạt, mất sự nghiệp và gia đình sau 6 tháng chìm trong ảo tưởng do kính thông minh Meta, trở thành lời cảnh báo về “loạn thần AI”.
Giữa không khí Tết cổ truyền, hình ảnh nhóc tỳ nhà sao Việt diện áo dài mang đến những khoảnh khắc đời thường ấm áp, đậm chất sum vầy ngày xuân.
Núi Vesuvius ở Italy, "cổng địa ngục" ở Turkmenistan hay con đường tử thần ở Bolivia,...bị xếp vào danh sách những địa điểm nguy hiểm trên thế giới.