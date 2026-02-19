Hà Nội

Loài côn trùng duy nhất trên thế giới có khả năng 'nuôi gia súc'

Giải mã

Loài côn trùng duy nhất trên thế giới có khả năng 'nuôi gia súc'

Trong thế giới côn trùng đầy cạnh tranh, kiến đã phát triển một mối quan hệ đặc biệt đến mức được ví như loài “chăn nuôi gia súc” thực thụ.

T.B (tổng hợp)
Hiện tượng kiến nuôi rệp. Kiến nuôi rệp là mối quan hệ cộng sinh trong đó kiến bảo vệ rệp cây, đổi lại rệp tiết ra dịch ngọt giàu đường gọi là honeydew, nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài kiến. Ảnh: nwdistrict.ifas.ufl.edu.
Rệp – “gia súc” tí hon của kiến. Rệp sống bằng cách hút nhựa cây và thải ra honeydew; kiến xem rệp như nguồn tài nguyên sống, thường xuyên chăm sóc, di chuyển và khai thác dịch ngọt từ chúng. Ảnh: wikimedia.org.
Hành vi “vắt sữa” độc đáo. Kiến dùng râu chạm nhẹ vào bụng rệp để kích thích rệp tiết honeydew, hành vi này được ví như việc con người vắt sữa bò. Ảnh: canada-ant-colony.com.
Bảo vệ rệp khỏi kẻ thù. Đổi lại nguồn thức ăn ổn định, kiến hung hăng xua đuổi bọ rùa, ong ký sinh và các loài săn mồi khác, đóng vai trò như đội vệ sĩ cho đàn rệp. Ảnh: a-z-animals.com.
Di chuyển và “quản lý đàn”. Khi cây chủ cạn dinh dưỡng, kiến có thể tha rệp non sang cây mới, thậm chí đưa rệp vào tổ để trú đông, thể hiện mức độ quản lý rất cao. Ảnh: wikimedia.org.
Ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Mối quan hệ kiến – rệp có thể làm cây trồng suy yếu do rệp hút nhựa quá mức, đồng thời làm thay đổi cấu trúc quần thể côn trùng trong khu vực. Ảnh: pestuk.com.
Không phải loài kiến nào cũng nuôi rệp. Chỉ một số loài kiến nhất định phát triển mối quan hệ chăn nuôi này, cho thấy đây là chiến lược tiến hóa đặc thù chứ không phổ biến trong toàn bộ họ kiến. Ảnh: prairieecologist.com.
Sự tương đồng đáng kinh ngạc với con người. Việc nuôi, bảo vệ và khai thác rệp của kiến được xem là ví dụ hiếm hoi trong tự nhiên về hành vi “nông nghiệp”, phản ánh khả năng tổ chức xã hội phức tạp của loài côn trùng nhỏ bé này. Ảnh: thompson-morgan.com.
#Quan hệ cộng sinh kiến và rệp #Kiến nuôi rệp như chăn nuôi #Hành vi vắt sữa của kiến #Vai trò bảo vệ và quản lý đàn rệp #Ảnh hưởng của kiến đến hệ sinh thái #Chiến lược tiến hóa của kiến

