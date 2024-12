Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/12//2024

XSMB 10/12. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 10/12/2024 được quay thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô. Kết quả các giải thưởng của XSMB ngày 10/12/2024 sẽ được công bố lần lượt từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đxổ số, xsmb, xổ số miền nam, xổ số miền bắc, kqxsmb, kqxs, xstd, kết quả xổ số miền bắc, xo so, xsmb 30 ngay, ketqua net, xo so mien bac, , xổ số miền bắc hôm nay, xổ số hà nội, xo so hom nay, thong ke xsmb, soi cau xsmb, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, kqxs mien bac, truc tiep xsmb, xổ số trực tiếp miền bắc, xsmb minh ngoc, trực tiếp xổ số miền bắc, xổ số kiến thiết miền bắc, thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày, xs mien bac, soi cau xsmb win2888, xsmb thu 6, số miền bắc, quay thu xsmb, xsmb thu 5, xsmb thu 3, xsmb thu 4, xsmb truc tiepxổ số, xsmb, xổ số miền nam, xổ số miền bắc, kqxsmb, kqxs, xstd, kết quả xổ số miền bắc, xo so, xsmb 30 ngay, ketqua net, xo so mien bac, , xổ số miền bắc hôm nay, xổ số hà nội, xo so hom nay, thong ke xsmb, soi cau xsmb, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, kqxs mien bac, truc tiep xsmb, xổ số trực tiếp miền bắc, xsmb minh ngoc, trực tiếp xổ số miền bắc, xổ số kiến thiết miền bắc, thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày, xs mien bac, soi cau xsmb win2888, xsmb thu 6, số miền bắc, quay thu xsmb, xsmb thu 5, xsmb thu 3, xsmb thu 4, xsmb truc tiepxổ số, xsmb, xổ số miền nam, xổ số miền bắc, kqxsmb, kqxs, xstd, kết quả xổ số miền bắc, xo so, xsmb 30 ngay, ketqua net, xo so mien bac, , xổ số miền bắc hôm nay, xổ số hà nội, xo so hom nay, thong ke xsmb, soi cau xsmb, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, kqxs mien bac, truc tiep xsmb, xổ số trực tiếp miền bắc, xsmb minh ngoc, trực tiếp xổ số miền bắc, xổ số kiến thiết miền bắc, thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày, xs mien bac, soi cau xsmb win2888, xsmb thu 6, số miền bắc, quay thu xsmb, xsmb thu 5, xsmb thu 3, xsmb thu 4, xsmb truc tiepxổ số, xsmb, xổ số miền nam, xổ số miền bắc, kqxsmb, kqxs, xstd, kết quả xổ số miền bắc, xo so, xsmb 30 ngay, ketqua net, xo so mien bac, , xổ số miền bắc hôm nay, xổ số hà nội, xo so hom nay, thong ke xsmb, soi cau xsmb, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, kqxs mien bac, truc tiep xsmb, xổ số trực tiếp miền bắc, xsmb minh ngoc, trực tiếp xổ số miền bắc, xổ số kiến thiết miền bắc, thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày, xs mien bac, soi cau xsmb win2888, xsmb thu 6, số miền bắc, quay thu xsmb, xsmb thu 5, xsmb thu 3, xsmb thu 4, xsmb truc tiepxổ số, xsmb, xổ số miền nam, xổ số miền bắc, kqxsmb, kqxs, xstd, kết quả xổ số miền bắc, xo so, xsmb 30 ngay, ketqua net, xo so mien bac, , xổ số miền bắc hôm nay, xổ số hà nội, xo so hom nay, thong ke xsmb, soi cau xsmb, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, kqxs mien bac, truc tiep xsmb, xổ số trực tiếp miền bắc, xsmb minh ngoc, trực tiếp xổ số miền bắc, xổ số kiến thiết miền bắc, thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày, xs mien bac, soi cau xsmb win2888, xsmb thu 6, số miền bắc, quay thu xsmb, xsmb thu 5, xsmb thu 3, xsmb thu 4, xsmb truc tiepxổ số, xsmb, xổ số miền nam, xổ số miền bắc, kqxsmb, kqxs, xstd, kết quả xổ số miền bắc, xo so, xsmb 30 ngay, ketqua net, xo so mien bac, , xổ số miền bắc hôm nay, xổ số hà nội, xo so hom nay, thong ke xsmb, soi cau xsmb, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, kqxs mien bac, truc tiep xsmb, xổ số trực tiếp miền bắc, xsmb minh ngoc, trực tiếp xổ số miền bắc, xổ số kiến thiết miền bắc, thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày, xs mien bac, soi cau xsmb win2888, xsmb thu 6, số miền bắc, quay thu xsmb, xsmb thu 5, xsmb thu 3, xsmb thu 4, xsmb truc tiepxổ số, xsmb, xổ số miền nam, xổ số miền bắc, kqxsmb, kqxs, xstd, kết quả xổ số miền bắc, xo so, xsmb 30 ngay, ketqua net, xo so mien bac, , xổ số miền bắc hôm nay, xổ số hà nội, xo so hom nay, thong ke xsmb, soi cau xsmb, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, kqxs mien bac, truc tiep xsmb, xổ số trực tiếp miền bắc, xsmb minh ngoc, trực tiếp xổ số miền bắc, xổ số kiến thiết miền bắc, thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày, xs mien bac, soi cau xsmb win2888, xsmb thu 6, số miền bắc, quay thu xsmb, xsmb thu 5, xsmb thu 3, xsmb thu 4, xsmb truc tiepxổ số, xsmb, xổ số miền nam, xổ số miền bắc, kqxsmb, kqxs, xstd, kết quả xổ số miền bắc, xo so, xsmb 30 ngay, ketqua net, xo so mien bac, , xổ số miền bắc hôm nay, xổ số hà nội, xo so hom nay, thong ke xsmb, soi cau xsmb, kqxsmb 30 ngay, kết quả xổ số miền bắc hôm nay, kqxs mien bac, truc tiep xsmb, xổ số trực tiếp miền bắc, xsmb minh ngoc, trực tiếp xổ số miền bắc, xổ số kiến thiết miền bắc, thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày, xs mien bac, soi cau xsmb win2888, xsmb thu 6, số miền bắc, quay thu xsmb, xsmb thu 5, xsmb thu 3, xsmb thu 4, xsmb truc tiepặc biệt.



XSMB 10/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/12/2024 - Xổ số miền Bắc thứ Ba - XSMB hôm nay

Xem lại KQXSMB các kỳ trước

- XSMB 09/12/2024





- XSMB 08/12/2024





- XSMB 07/12/2024





- XSMB 06/12/2024









Quy định cần biết



- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, nguyên số dự thưởng, không chắp vá, không rách rời, không sửa chữa, không tẩy xóa.

- Vé trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả mở thưởng do công ty XSKT công bố. Nếu quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

Lịch mở thưởng XSMT

- Lịch xsmt thứ Hai sẽ được quay thưởng tại Phú Yên, Thừa Thiên Huế.

- Lịch xsmt thứ Ba sẽ được quay thưởng tại Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Lịch xsmt thứ Tư sẽ được quay thưởng tại Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Lịch xsmt thứ Năm sẽ được quay thưởng tại Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.

- Lịch xsmt thứ Sáu sẽ được quay thưởng tại Ninh Thuận, Gia Lai.

- Lịch xsmt thứ Bảy sẽ được quay thưởng tại Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

- Lịch xsmt Chủ Nhật sẽ được quay thưởng tại Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam

- Thứ Hai hàng tuần xsmn sẽ mở thưởng tại Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- Thứ Ba hàng tuần xsmn sẽ mở thưởng tại Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre.

- Thứ Tư hàng tuần xsmn sẽ mở thưởng tại Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- Thứ Năm hàng tuần xsmn sẽ mở thưởng tại Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh.

- Thứ Sáu hàng tuần xsmn sẽ mở thưởng tại Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.

- Thứ Bảy hàng tuần xsmn sẽ quay thưởng tại Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.

- Chủ Nhật hàng tuần xsmn sẽ mở thưởng tại Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc

- Thứ Hai: đài Hà Nội.

- Thứ Ba: đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: đài Bắc Ninh.

- Thứ Năm: đài Hà Nội.

- Thứ Sáu: đài Hải Phòng.

- Thứ Bảy: đài Nam Định.

- Chủ Nhật: đài Thái Bình.

Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 31/10/2024 và XSMB mỗi ngày trên Tri thức & Cuộc sống để cập nhật kết quả sớm nhất.