Phú Yên: Năng lực nhà thầu trúng gói sửa đường liên thôn hơn 3,5 tỷ

Không có sự cạnh tranh

Ngày 7/2, UBND xã Ea Ly (Sông Hinh, Phú Yên) đã ban hành quyết định KQ2400624922_2501210841, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 01XL, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đường đi liên thôn Tân Lập - Tân Sơn.

Theo biên bản mở thầu đã công bố, chỉ duy nhất liên danh Công ty Yên Trí – Công ty Phát Trọng Tín tham gia gói thầu nói trên; gói thầu được thực hiện với hình thức lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh; phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ; thời gian đóng mở hồ sơ ngày 9/1/2025.

Trước đó, ngày 13/12/2024, UBND huyện Sông Hinh đã ban hành Quyết định số 2770/QĐ- UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đường đi liên thôn Tân Lập - Tân Sơn.

Tới ngày 30/12/2024, UBND xã Ea Ly đã ký Quyết định số 250/QĐ- UBND phê duyệt nội dung E- HSMT gói thầu này.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng Yên Trí được thành lập tháng 10/2016; có địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh tại xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; ngành nghề chính xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; do ông Nguyễn Huỳnh Đình Thụy là người đại diện pháp luật.

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Yên Trí tham gia đấu thầu tháng 1/2020, đến ngày 7/2/2025, đã tham gia 22 gói thầu, trúng 18 gói, trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) 34,678 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập 11,277 tỷ đồng; với vai trò liên danh 23,400 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của tất cả các thành viên liên danh).

Quyết định số KQ2400552212_2501141418. Nguồn MSC. Gần nhất (14/1/2024), với vai trò liên danh chính, Công ty Yên Trí đã trúng gói Sữa chữa, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Buôn Ken (xã Ea Bá) đi Buôn Trinh (xã Ea Bar), trị giá 3,464 tỷ, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Hinh làm chủ đầu tư (Quyết định số KQ2400552212_2501141418).

Quyết định số 119/QĐ-QLDA. Nguồn MSC.

Trước đó, ngày 23/12/2024, với vai trò độc lập, doanh nghiệp này đã trúng gói thầu duy tu, bảo dưỡng tuyến đường nhựa Tân Lập đi Tân Bình, trị giá 1,921 tỷ đồng, cũng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Hinh làm chủ đầu tư (Quyết định số 119/QĐ-QLDA).

Công ty TNHH Xây dựng Phát Trọng Tín được thành lập vào 12/2015; có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên; ngành nghề chính xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; do ông Lê Xuân Kính là người đại diện pháp luật.

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ 21/6/2018 đến 7/2/2025, Công ty Phát Trọng Tín đã tham gia 95 gói thầu, trúng 69 gói, trượt 25 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) 226,433 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập 118,331 tỷ đồng; với vai trò liên danh 108,101 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của tất cả các thành viên liên danh).

Gần nhất (13/12/2024), Công ty Phát Trọng Tín đã trúng gói sửa chữa tuyến đường khu giãn dân Nguyên Xuân, thôn Suối Bạc đoạn còn lại, trị giá gần 200 triệu đồng, do UBND xã Suối Bạc làm chủ đầu tư (Quyết định số 189/QĐ-UBND).