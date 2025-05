Mỹ cất giữ vàng cẩn trọng như thế nào?

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), Mỹ sở hữu lượng vàng dự trữ lớn nhất trên toàn cầu, lên tới khoảng 8.133,5 tấn. Ảnh: Bloomberg Hầu hết lượng vàng này được lưu trữ an toàn tại hầm vàng Fort Knox, cùng với Ngân hàng dự trữ liên bang ở New York, Mỹ (FED). Ảnh: Wiki Theo Sở Đúc tiền Mỹ, kho vàng Fort Knox đang lưu trữ khoảng 4.581 tấn vàng, chiếm khoảng một nửa tổng lượng vàng dự trữ của Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Kara Haven Bên cạnh khối lượng vàng khổng lồ, kho vàng Fort Knox còn được bảo vệ bởi bức tường bê tông dày hơn 4 mét, cửa thép nặng gần 20 tấn và hệ thống an ninh tối tân. Ảnh: Reddit Mã mở kho vàng chia thành nhiều phần, mỗi phần do một người khác nhau nắm giữ, đảm bảo không ai có thể mở được kho vàng một mình. Ảnh: Businessinsider Vàng cất giữ trong kho Fort Knox ở dạng thỏi, hầu hết là vàng nguyên chất, kích thước 18x9x4,5cm. Mỗi thỏi vàng nặng khoảng 1,2kg. Ảnh: Adobe Stock Trong khi đó, Ngân hàng dự dữ liên bang ở New York, Mỹ (FED) là nơi sở hữu kho vàng lớn nhất thế giới, với khoảng nửa triệu thanh vàng lấp lánh, có trữ lượng lên tới hơn 7.000 tấn. Ảnh: Hirsch Theo ABC News, kho vàng cất giữ khoảng 540.000 miếng vàng thuộc sở hữu của 48 ngân hàng trung ương nước ngoài và 12 tổ chức quốc tế. Ảnh: Identiv Lối vào hầm duy nhất là đoạn đường hình trụ bằng thép dài 7m, cửa nặng 90 tấn, được bọc trong 140 tấn bê tông và thép mà không một loại bom nào có thế phá được. Ảnh: Atlas Obscura Tại đây, đội ngũ bảo vệ tuần tra hoạt động liên tục. Ba nhân viên trực 24/24h bên trong mỗi khoang của hầm vàng. Ảnh: BullionStar Tính đến nay, chưa vụ đột nhập cướp vàng nào xảy ra thành công. Ảnh: ABC News

