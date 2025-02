Hai lãnh đạo từ nhiệm, Tổng Công ty Thăng Long làm ăn sao?

Mới đây, trên website Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (MCK: TTL, sàn HNX) công bố đơn từ nhiệm của hai lãnh đạo vốn là cán bộ của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Cụ thể, ông Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982) có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kể từ ngày 4/2 và ông Ngô Tiến Đạt (SN 1994) từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 4/2.

Cả ông Hiếu và ông Đạt đều là cán bộ của cổ đông SCIC được bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông Đthường niên năm 2024. Ông Hiếu và ông Đạt có đơn từ nhiệm sau khi SCIC thoái vốn thành công.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông lớn của Tổng Công ty Thăng Long bao gồm: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG nắm giữ 21,15 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50,5%), ông Phạm Tuấn Vũ nắm giữ 25,09%, và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội nắm giữ 3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,16%).

Xét về hoạt động kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp dẫn báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 của Tổng Công ty Thăng Long cho thấy, doanh thu thuần đạt gần 460 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Do chi phí cao, kết quả dẫn đến Tổng Công ty Thăng Long báo lỗ sau thuế 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2024, Tổng Công ty Thăng Long đạt doanh thu thuần 1.664 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2023. Dù vậy, do khoản lỗ trong quý này nên lợi nhuận sau thuế cả năm 2024 chỉ còn hơn 2 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 29 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ còn âm 7,8 tỷ đồng, trong khi năm 2023 có lãi hơn 23 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Tổng Công ty Thăng Long đạt hơn 2.750,6 tỷ đồng, giảm hơn 67,4 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Nợ phải trả của Tổng Công ty Thăng Long tính đến cuối quý IV/2024 ghi nhận hơn 2.120,6 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở nợ ngắn hạn (hơn 2.099,2 tỷ đồng).