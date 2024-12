Garmex Sài Gòn: Doanh thu từ trăm tỷ còn vài triệu

Theo VietnamFinance, Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (HoSE: GMC) vừa có văn bản gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong quý III/2024, doanh thu thuần của Garmex Sài Gòn đạt 116,2 triệu đồng, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp ghi nhận 109 triệu đồng, tăng 48,5%, trong khi biên lãi gộp đạt 93,8%, cho thấy công ty đã quản lý tốt chi phí giá vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh thu tài chính trong quý chỉ đạt 840,8 triệu đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính chiếm 25 triệu đồng, phần lớn đến từ chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tuy giảm 23,7% so với cùng kỳ, xuống còn 9,6 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Garmex Sài Gòn trong quý III/2024 âm 8,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của Garmex Sài Gòn đạt 474,6 triệu đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế là âm 7,9 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2024, tổng tài sản Garmex Sài Gòn đạt 397,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn của Garmex Sài Gòn chiếm 49,8% tổng tài sản, tương đương 198 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Garmex Sài Gòn từng là một trong những doanh nghiệp dệt may xuất khẩu hàng đầu tại TP HCM và là một trong những công ty dệt may đầu tiên niêm yết trên sàn HoSE từ năm 2006.

Tuy nhiên, Garmex Sài Gòn cho biết từ tháng 5/2023 đến nay, công ty không có bất cứ đơn hàng nào. Tại thời điểm đó, do đơn giá thấp và không có đơn hàng nên công ty đã tạm thời ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh may mặc và đã tiến hành cơ cấu lại lao động.

Trong quá khứ, Garmex Sài Gòn có 5 nhà máy gồm An Nhơn, An Phú, Bình Tiên, Tân Mỹ & Garmex Quảng Nam với tổng diện tích trên 10ha, 70 sản xuất chuyền và hơn 4.000 công nhân. Năm 2018, Garmex Sài Gòn từng ghi nhận doanh thu 2.039 tỷ đồng, lãi sau thuế 120 tỷ đồng, có thể nói là mức đỉnh cao của công ty kể từ khi thành lập. Giai đoạn từ 2019-2021, doanh thu của công ty vẫn duy trì mức trên 1.000 tỷ đồng. Kể từ năm 2022, khó khăn chung của kinh tế trong nước và thế giới khiến đơn hàng xuất khẩu của công ty giảm mạnh, doanh số xuất khẩu giảm tới 93% so với năm 2021.

Về nhân sự, trong giai đoạn từ năm 2017 - 2021, Garmex Sài Gòn có tới 4.000 nhân viên, người lao động nhưng hiện tại chỉ còn vỏn vẹn 31 người. Công ty cho biết, trong năm 2022 đã cắt giảm 1.828 nhân sự và tiếp tục tục cắt giảm 1.947 nhân sự trong năm 2023.

Bên cạnh việc tái cơ cấu nguồn lao động, Garmex Sài Gòn cũng tiến hành rà soát và thanh lý một số tài sản cũ không có hiệu quả, tuy nhiên công ty cũng không hoàn toàn thanh lý và sẵn sàng khôi phục sản xuất nếu điều kiện thuận lợi.

Ngoài ra, công ty cũng đang theo dõi, thúc đẩy doanh nghiệp liên kết là Công ty Cổ phần Phú Mỹ hoàn thành dự án Nhà ở thương mại Phú Mỹ để mở bán sản phẩm tại dự án, nhằm thu hồi vốn đầu tư, ban lãnh đạo Garmex Sài Gòn cho biết.