Điện lực Bình Dương: Gói thầu cải tạo lưới điện về tay ai?

Một mình tham dự, trúng thầu

Theo đó, ngày 26/11/2024, Công ty Điện lực Bình Dương đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho công trình “Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung thế 22kV” trên địa bàn các phường Bình Chuẩn, An Phú, Bình Hòa và Thuận Giao – TP Thuận An, tại Quyết định số 2085/QĐ-PCBD.

Tới ngày 22/01/2025, Công ty tiếp tục ban hành Quyết định số 120/QĐ-PCBD phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trên. Đồng thời, E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) của gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số E2500050210_2502241009 ngày 24/02/2025.

Một phần Quyết định số KQ2500050210_2504081100. Nguồn MSC.

Tiếp đó, ngày 8/4/2025, ông Lê Minh Quốc Việt – Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương ký Quyết định số KQ2500050210_2504081100 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu KH LCNT Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung thế 22kV thuộc địa bàn các phường Bình Chuẩn, An Phú - TP Thuận An năm 2025.

Công ty CP Điện Sóng Thần là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu, với giá trúng thầu là 3,720 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu là 70 ngày. Theo Biên bản mở thầu, gói thầu được tổ chức mở thầu vào ngày 05/03/2025, với giá dự toán được duyệt là 3,824 tỷ đồng.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty CP Điện Sóng Thần – là đơn vị quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp điện tại khu vực phía Nam. Được thành lập từ tháng 9/2007, doanh nghiệp có trụ sở đặt tại khu Trung tâm Hành chính, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do ông Nguyễn Hàn Sinh là người đại diện pháp luật.

Nhà thầu chính thức được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2016. Tính đến ngày 12/4/2025, Công ty đã tham gia tổng cộng 94 gói thầu, trong đó trúng 36 gói, trượt 54 gói, và 4 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 177,986 tỷ đồng, trong đó, với vai trò độc lập: 166,920 tỷ đồng; với vai trò liên danh: 11,065 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Tại Công ty Điện lực Bình Dương, doanh nghiệp là cái tên quen thuộc khi đã tham gia 74 gói thầu và trúng đến 28 gói, với tổng giá trị 155,038 tỷ.

Riêng tại Công ty Điện lực Bình Dương, doanh nghiệp đã tham gia 74 gói thầu và trúng 28 gói, với tổng giá trị 155,038 tỷ đồng, chiếm phần lớn thành tích của nhà thầu này. Ngoài ra, nhà thầu còn trúng thầu tại các đơn vị khác như: trúng 2/3 gói thầu của Quân đoàn 4 (2,953 tỷ đồng) và toàn bộ 2/2 gói của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 (3,573 tỷ đồng).

Không dừng lại tại đó, Công ty CP Điện Sóng Thần còn để lại dấu ấn tại các đơn vị khác như: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Định Quán (Đồng Nai), với 1 gói thầu trị giá 11,065 tỷ đồng; Trung tâm Quản lý và Phát triển Đô thị – ĐH Quốc gia TP HCM, với 1 gói thầu trị giá 1,883 tỷ đồng.

Gần đây nhất, vào ngày 15/11/2024, nhà thầu tham gia liên danh cùng Công ty CP TM DV Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng CTGT Đạt Hiệp Thành và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Hoàng Phúc, trúng gói thầu số 08 (xây lắp + thiết bị) thuộc công trình: Khu tái định cư khu 8, ấp 5, xã Gia Canh, huyện Định Quán – với giá trúng thầu 11,065 tỷ đồng (theo Quyết định số 394/QĐ-BQL).