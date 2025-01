Bonsai “bàn tay Phật”, mang ra phố lắm người vào xem

Clip: Đến thời điểm này, nhiều nhà vườn trồng phật thủ bonsai hay còn gọi là cây bonsai "bàn tay Phật" ở Hà Nội gần như đã "cháy hàng" Tết.



Không đủ cây để cung cấp cho khách

Trưa 9/1 chúng tôi đến thăm vườn đúng thời điểm anh Nguyễn Quang Thạch ở Đắc Sở, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang làm hàng cây phật thủ bonsai cho khách ở miền Trung. Anh Thạch cho hay: So với mọi năm, Tết năm nay khách mua cây bonsai sớm hơn. Dù nguồn cung sản phẩm giảm sâu, giá các cây bị đội lên cao nhưng các nhà vườn vẫn không đủ hàng để cung cấp cho khách. Do ảnh hưởng từ trận bão số 3 vừa qua, nhà vườn của anh Thạch bị hư hỏng trên 70%, đa phần các cây đang cho quả non bị gió bão đánh tan hoang, rụng la liệt. "Gia đình tôi có 200 cây phật thủ lâu năm nhưng đến giờ chỉ còn lại 1/3 số quả trên cây, đa phần là hàng xấu, loại để cân cho thương lái Trung Quốc sấy làm thuốc bắc", anh Thạch bộc bạch.

Anh Thạch ghép tỉa các cây phật thủ bonsai để chuẩn bị gửi cho khách.

Theo anh Thạch, sau bão số 3 các vựa quả "bàn tay phật" ở Hà Nội như Trung Châu, Hồng Hà (Đan Phượng), Nhật Tân (Tây Hồ), Thạch Đà (Mê Linh)... bị thiệt hại rất nặng nề, có nhà vườn bị xóa sổ càng khiến nguồn cung sản phẩm giảm sâu.

"Hiện tại người dân Đắc Sở đã mở rộng vườn ở các tỉnh như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa... nhưng đến dịp Tết năm nay, bà con vẫn không có đủ sản phẩm để bán. Nhiều nhà vườn mới trồng cũng chỉ có hàng quả non, nhỏ, xấu mã hơn.

Còn các hàng loại quả "bàn tay phật" loại 1 to như mũ cối giá trên 500.000 đồng rất hiếm nên dủ khách muốn mua, đặt trước các nhà vườn cũng không có để bán. Đặc biệt, đến giờ các nhà vườn cũng gần như "cháy hàng" cây bonsai "bàn tay phật", anh Thạch tiết lộ.

Anh Thạch gói đóng hàng cây bonsai "bàn tay phật" cho khách tại nhà vườn của gia đình ở Đắc Sở.

Giá tăng chóng mặt

Nói thêm với Dân Việt, anh Thạch cho biết, nếu như các năm trước các quả phật thủ loại nhỏ như cốc uống nước mã vừa phải có giá 5.000 đồng/quả thì năm nay, loại hàng này đều tăng lên 20.000 đồng đến 30.000 đồng/quả, các quả loại to như ca nước nhiều tua, tay có giá vài trăm nghìn đồng là chuyện bình thường.

"Nếu như mọi năm, vào khoảng 15 tháng Chạp thị trường quả, cây bonsai mới sôi động nhưng năm nay do nguồn cung khan hiếm nên các thương lái săn, gom hàng sớm hơn từ 25/11. Đến nay, các nhà vườn gần như đã cạn hàng bonsai", anh Thạch khẳng định.

Một quả "bàn tay phật" loại đẹp có giá vài trăm nghìn đồng.

Là người có thâm niên lâu năm trong nghề trồng phật thủ ở Đắc Sở, có nhà vườn ở khắp các tỉnh nhưng đến nay anh Nguyễn Đình Biên ở Tiền Yên (Hoài Đức) vẫn phải đi tìm gom mua thây cây bonsai để cung cấp cho khách.

"Hàng bonsai năm nay rất khan, khách có nhu cầu mua nhiều nhưng chúng tôi có rất ít sản phẩm để bán. Từ đầu vụ đến giờ, tôi mới bán được vài trăm chậu cây phật thủ, trong đó có sản phẩm loại trên 40 triệu đồng/chậu", anh Biên tiết lộ.

Gia đình anh Biên có khoảng vài ha phật thủ, đa phần Đan Phượng, Hoài Đức nhưng sau bão, trên 60% diện tích bị mất trắng, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

"Chỉ sau một trận bão, toàn bộ các nhà vườn phật thủ của bà con đều bị tàn phá tan hoang. Đến giờ, bà con muốn khôi phục vườn lại cũng không còn tiền đầu tư mua giống, phân.... Nên các năm tới, nguồn cung sản phẩm phật thủ cho thị trường Tết sẽ khan hơn", anh Biên nói thêm.

Chị Hắc Quỳnh Nhung ở xã Đắc Sở gói sản phẩm quả "bàn tay phật" để bán cho khách.

Chị Hắc Quỳnh Nhung ở xã Đắc Sở cho hay: Năm nay nhà vườn của tôi có 2 sản phẩm để cung cấp cho khách chơi, thờ Tết.

Trong đó, các chậu bonsai bán đắt hàng nhất, đến giờ, nhà vườn đang gói các chậu cuối cùng để chuyển cho khách tại các tỉnh, thành. Số cây phôi còn lại, chúng tôi cũng phải giữ lại để dành cho các năm sau. "Giá các chậu bonsai năm nay tăng nhiều so với các năm trước. Trung bình các chậu có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu đồng, tùy loại cây, quả to, nhỏ, số lượng tay...", chị Nhung chia sẻ thêm. Theo chị Phạm Thị Phương, thương lái mua phật thủ ở Hà Nội, ngày càng có nhiều người dân ưa chuộng loại quả này về bày mâm ngũ quả ngày Tết, thờ cúng. Quả phật thủ giống như bàn tay Phật, mang đến may mắn, bình an cho gia đình. Những khách chơi sang thường chọn quả to, nhiều tay dài với ý nghĩa mang đến sự phát tài, sung túc, may mắn trong dịp năm mới.

Anh Thạch dùng giấy báo gói cận thận các quả trên các chậu bonsai trước khi gửi cho khách.

“Mình nghe các cụ nói, dâng phật thủ no đủ cả năm, nếu dùng loại quả này vào ngày tết, cúng gia tiên thì sẽ được phúc lành, may mắn, bình an. Theo đó, nhu cầu khách mua quả phật thủ và cây bonsai để chơi, biếu Tết rất nhiều", chị Phương khẳng định.