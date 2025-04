Loài sói huyền thoại tuyệt chủng hơn vạn năm bất ngờ hồi sinh kỳ diệu

Một loài sói đã tuyệt chủng cách đây 12.500 năm vừa được các nhà khoa học tại công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences mang trở lại với thế giới. Chúng là những con sói hung dữ (dire wolf), được nhân bản từ DNA mà các nhà khoa học tìm thấy trong một chiếc răng hóa thạch có niên đại 13.000 năm và một hộp sọ 72.000 năm tuổi khác. Chính xác, chúng là loài sói bước ra từ trong bộ phim Trò chơi vương quyền. Đối với những fan của Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền), loài sói này rất “nổi tiếng”. Trong tác phẩm này, nếu rồng là biểu tượng của gia tộc Targaryen thì sói dữ gắn liền với nhà Stark. Đặc biệt, mỗi đứa con của nhà Stark đều có một chú sói nuôi bầu bạn, và số phận của những chú sói này đều gắn liền với số phận của chủ nhân chúng. Trong một số hình ảnh và video đầu tiên về những chú sói dữ đã được “hồi sinh” này, gây chú ý với fan của Game of Thrones là hình ảnh chúng nằm trên Ngai Sắt - biểu tượng quyền lực tối thượng trong Game of Thrones. Được biết, chiếc Ngai Sắt này được đạo diễn Peter Jackson của bộ ba Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn… cho mượn. Trước đây, một số đạo cụ trong loạt phim Game of Thrones đình đám đã được bán đấu giá và Ngai Sắt đã thuộc về một người mua không tiết lộ danh tính với giá 1,49 triệu đôla. Nhờ sự kiện này, người ta mới biết hóa ra người thắng đấu giá Ngai Sắt chính là đạo diễn Peter Jackson của Chúa Nhẫn đình đám. Hai chú sói con Romulus và Remus - tên của chúng được đặt theo tên của cặp song sinh được sói nuôi nấng trong thần thoại đã sáng lập nên thành Rome. Được biết, ngoài hai con sói đực này, còn có một con sói cái cũng được “hồi sinh” thành công là Khaleesi - tên của nó được đặt theo tên của Mẹ Rồng Daenerys Targaryen trong Game of Thrones. Nhưng do sói cái con còn nhỏ nên chưa được giới thiệu hình ảnh ra trước công chúng. Công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences cho biết quá trình “hồi sinh” loài sói dữ được thực hiện thông qua chiết xuất DNA từ hai hóa thạch của loài này. Cụ thể, từ một chiếc răng 13 ngàn năm tuổi và một hộp sọ 72 ngàn năm tuổi. Sau đó, các nhà khoa học ở đây đã chỉnh sửa mã gen nhiều lần từ gen của loài sói xám - họ hàng gần nhất còn sống của loài sói dữ - để tạo ra những tế bào giống với tế bào của loài sói dữ. Họ tách lấy nhân của tế bào này và đưa vào trứng của loài sói xám, hình thành phôi thai trong phòng thí nghiệm. Sau đó, phôi thai này được đưa vào tử cung của hai con chó nhà. Sau 65 ngày mang thai hộ, hai con sói con đã ra đời bằng phương pháp mổ lấy thai. Phương pháp này được lặp lại với con sói thứ ba. Romulus và Remus chào đời ngày 1/10/2024, còn Khaleesi sinh ngày 30/1/2025. Bộ ba sói dữ hiện đang sống trong một khu bảo tồn tư nhân khép kín tại Anh. Địa điểm chính xác không được tiết lộ, nhằm bảo vệ chúng khỏi sự dòm ngó. Công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences tuyên bố đây là loài động vật tuyệt chủng đầu tiên trên thế giới được “hồi sinh”. Kế hoạch “tham vọng” tiếp theo của họ là đưa voi ma mút, hổ Tasmania và chim Dodo trở lại, thoát khỏi tình trạng tuyệt chủng. Mời độc giả xem thêm video Jon Snow gặp lại sói Ghost trong Game of Thrones.

