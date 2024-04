Điều khủng khiếp gì xảy ra nếu mang thai và sinh nở trên Mặt Trăng?

Lực hấp dẫn của Mặt Trăng sẽ làm cho quá trình sinh nở của con người trở nên khó khăn hơn, với việc phát triển của bào thai diễn ra chậm hơn và thời gian mang thai có thể kéo dài hơn so với Trái Đất. Điều này cũng gây ra nguy cơ gãy xương chậu do mất mật độ xương, dẫn đến việc phải áp dụng phương pháp mổ đẻ. Điều đó dẫn đến sự tiến hóa độc đáo của đứa trẻ sinh ra trên Mặt Trăng, với đầu to hơn để phù hợp với việc sinh nở trong môi trường khó khăn này. Màu da cũng có thể thay đổi để bảo vệ khỏi bức xạ Mặt Trời, với sự tối ưu hóa của các hắc tố da. Môi trường sống trên Mặt Trăng cũng đầy thách thức, với sự khắc nghiệt của bề mặt không có bầu khí quyển và nhiệt độ dao động từ rất cao đến rất thấp. Điều này đòi hỏi sự phát triển của công nghệ và nguồn lực tổng hợp để duy trì cuộc sống và làm việc. Hiện, Artemis của NASA vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để giải quyết những thách thức này, mở ra triển vọng cho cuộc sống trên Mặt Trăng trong tương lai. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm Trái Đất nhìn từ phía Mặt Trăng.

