Bí ẩn người xưa bôi 60 tấn tiết lợn lên Tử Cấm Thành... "trừ tà"

Mỗi năm, Tử Cấm Thành (hay còn gọi Cố Cung) đón hàng chục triệu du khách trong nước và quốc tế ghé thăm. Nằm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, cung điện hoàng gia nguy nga, tráng lệ này có tổng diện tích lên tới 720.000 m2. Là nơi ở 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh, Cố Cung đã được UNESCO xếp vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới năm 1987. Với bề dày hơn 600 năm lịch sử, Tử Cấm Thành gắn liền với nhiều giai thoại thần bí. Trong số đó, có tin đồn Tử Cấm Thành cần dùng đến 60 tấn tiết lợn mỗi năm để trừ tà. Theo quan niệm tín ngưỡng của Trung Quốc cổ đại, máu động vật được cho là có thể xua đuổi tà khí và bảo vệ sự thịnh vượng của một vùng đất. Chính vì thế, nhiều người tin rằng hoàng cung đã sử dụng một lượng lớn tiết lợn mỗi năm để bảo vệ Tử Cấm Thành khỏi thế lực ma quái. Lời đồn này đã lan truyền rộng rãi, khiến không ít người tò mò về tính xác thực của nó. Thực tế, việc sử dụng huyết lợn trong Tử Cấm Thành không liên quan đến mục đích tâm linh. Theo các tài liệu lịch sử, máu lợn được trộn với chu sa – một loại khoáng vật chứa thủy ngân – để tạo nên lớp sơn đỏ đặc trưng trên các bức tường. Hỗn hợp này không chỉ giúp giữ màu sắc lâu phai mà còn có tác dụng chống ẩm mốc, bảo vệ kết cấu gỗ bên trong. Dù có bằng chứng về việc sử dụng huyết lợn trong sơn tường, nhưng con số "60 tấn mỗi năm" vẫn chưa có tài liệu nào xác nhận. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây chỉ là một sự phóng đại dựa trên những giai thoại truyền miệng. Trên thực tế, lượng huyết lợn sử dụng phụ thuộc vào nhu cầu trùng tu của hoàng cung, chứ không phải một con số cố định hằng năm. Ngày nay, khi trùng tu Tử Cấm Thành, các chuyên gia đã thay thế lớp sơn truyền thống bằng những vật liệu an toàn hơn, thân thiện với môi trường nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc đặc trưng. Cách làm này vừa giúp bảo tồn di tích lịch sử, vừa đảm bảo sự bền vững cho công trình lâu đời này. Mặc dù việc sử dụng huyết lợn để trừ tà chỉ là lời đồn, nhưng trong lịch sử, Tử Cấm Thành thực sự có nhiều nghi lễ mang ý nghĩa cầu an. Các vị hoàng đế thường tổ chức lễ tế trời đất, thờ cúng tổ tiên vào những dịp quan trọng như Tết Nguyên đán, Tết Đoan Ngọ hay Tết Trung Thu nhằm mong muốn triều đại hưng thịnh, quốc thái dân an. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã cách người xưa di chuyển trăm tấn đá xây Tử Cấm Thành.

Mỗi năm, Tử Cấm Thành (hay còn gọi Cố Cung) đón hàng chục triệu du khách trong nước và quốc tế ghé thăm. Nằm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc , cung điện hoàng gia nguy nga, tráng lệ này có tổng diện tích lên tới 720.000 m2. Là nơi ở 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh, Cố Cung đã được UNESCO xếp vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới năm 1987. Với bề dày hơn 600 năm lịch sử, Tử Cấm Thành gắn liền với nhiều giai thoại thần bí. Trong số đó, có tin đồn Tử Cấm Thành cần dùng đến 60 tấn tiết lợn mỗi năm để trừ tà. Theo quan niệm tín ngưỡng của Trung Quốc cổ đại, máu động vật được cho là có thể xua đuổi tà khí và bảo vệ sự thịnh vượng của một vùng đất. Chính vì thế, nhiều người tin rằng hoàng cung đã sử dụng một lượng lớn tiết lợn mỗi năm để bảo vệ Tử Cấm Thành khỏi thế lực ma quái. Lời đồn này đã lan truyền rộng rãi, khiến không ít người tò mò về tính xác thực của nó. Thực tế, việc sử dụng huyết lợn trong Tử Cấm Thành không liên quan đến mục đích tâm linh. Theo các tài liệu lịch sử, máu lợn được trộn với chu sa – một loại khoáng vật chứa thủy ngân – để tạo nên lớp sơn đỏ đặc trưng trên các bức tường. Hỗn hợp này không chỉ giúp giữ màu sắc lâu phai mà còn có tác dụng chống ẩm mốc, bảo vệ kết cấu gỗ bên trong. Dù có bằng chứng về việc sử dụng huyết lợn trong sơn tường, nhưng con số "60 tấn mỗi năm" vẫn chưa có tài liệu nào xác nhận. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây chỉ là một sự phóng đại dựa trên những giai thoại truyền miệng. Trên thực tế, lượng huyết lợn sử dụng phụ thuộc vào nhu cầu trùng tu của hoàng cung, chứ không phải một con số cố định hằng năm. Ngày nay, khi trùng tu Tử Cấm Thành, các chuyên gia đã thay thế lớp sơn truyền thống bằng những vật liệu an toàn hơn, thân thiện với môi trường nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc đặc trưng. Cách làm này vừa giúp bảo tồn di tích lịch sử, vừa đảm bảo sự bền vững cho công trình lâu đời này. Mặc dù việc sử dụng huyết lợn để trừ tà chỉ là lời đồn, nhưng trong lịch sử, Tử Cấm Thành thực sự có nhiều nghi lễ mang ý nghĩa cầu an. Các vị hoàng đế thường tổ chức lễ tế trời đất, thờ cúng tổ tiên vào những dịp quan trọng như Tết Nguyên đán, Tết Đoan Ngọ hay Tết Trung Thu nhằm mong muốn triều đại hưng thịnh, quốc thái dân an. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã cách người xưa di chuyển trăm tấn đá xây Tử Cấm Thành.