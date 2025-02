AI thiết kế chip đặc biệt, chuyên gia phát sốc vì không hiểu gì

Một trong những thứ quan trọng nhất của loài người hiện tại là những con chip. Chúng đóng vai trò thiết yếu cho việc điều khiển, vận hành mọi thứ trong cuộc sống hiện đại. Ảnh: Huphaco TH Chính vì thế, việc liên tục phát triển những vi xử lý thế hệ mới là một việc gần như bắt buộc. Nhiều sự cạnh tranh công nghệ hay thậm chí xảy ra những cuộc chiến âm thầm giữa các cường quốc hay các tổ chức hàng đầu liên quan đến những bộ vi xử lý. Ảnh: Creader.net Một trong những giải pháp được sử dụng để nhanh chóng bức phá trong việc nghiên cứu, thiết kế những con chip là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này tạo ra một vòng lặp đó là AI sẽ dùng các con chip để "học tư duy" thiết kế nên những con chip để chính nó sẻ sử dụng. Với sức mạnh và khả năng xử lý của mình, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu cách mạng hóa việc thiết kế chip máy tính, tạo ra những kết quả thường vượt qua khả năng của con người nhưng lại thách thức sự hiểu biết của chúng ta. Ảnh: AI Creat Một ví dụ đáng chú ý là công trình của Kaushik Sengupta tại Đại học Princeton, nơi các mạng neuron tích chập (CNN - Convoluted Neural Network) được sử dụng để thiết kế chip không dây vượt trội hơn so với các thiết kế truyền thống. Ảnh: Đại học Princeton (Mỹ) Thành tựu này làm nổi bật cả tiềm năng lẫn hạn chế của AI trong lĩnh vực kỹ thuật. Các thuật toán máy tính không cần sử dụng các cấu trúc và cách suy nghĩ tuyến tính của con người. Thay vào đó, việc áp dụng thuật toán có thể tạo ra rất nhiều cách tiếp cận sáng tạo mới. Ảnh: Đại học Princeton. Các chip do AI thiết kế có thể tích hợp các cấu trúc điện từ phức tạp và các mô hình mạch bất thường mà con người khó có thể nghĩ đến. Những thiết kế này có thể tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng, cải thiện hiệu suất không dây và thậm chí hoạt động trên dải tần rộng hơn so với chip truyền thống. Ảnh: Đại học Princeton Sự phức tạp của các thiết kế chip do AI tạo ra là rất lớn. Trí tuệ nhân tạo thể tạo ra thiết kế khả thi cho một con chip hiện đại với số lượng cấu hình vượt xa số lượng nguyên tử trong vũ trụ, khiến cho các kỹ sư khó có thể hiểu hết được. Ảnh: AI Creat Ngoài ra, công cụ này có khả năng đổi mới rất lớn khi nó có thể khám phá ra các cách thức thiết kế “khác biệt”, mở ra những hướng đi mới mà con người chưa bao giờ nghĩ đến. Hiệu năng mà những con chip do AI thiết kế thể hiện sự vượt trội hơn về việc tiêu thụ năng lượng, kích thước và chức năng. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những câu hỏi đạo đức và thực tiễn về tính minh bạch, khả năng sửa chữa và sự cân bằng giữa tự động hóa và kiểm soát của con người. Liệu đây có phải là khởi đầu cho việc các AI tự nâng cấp chính nó? Ảnh: DeepAI Mời độc giả xem thêm video "Làm thế nào chế tạo một con chip?"

