4 vụ mất tích tập thể kỳ quái nhất lịch sử nhân loại

Vào năm 1711, 4.000 binh lính Tây Ban Nha mất tích tập thể trở thành bí ẩn lớn của nhân loại. Trước khi mất tích, số binh sĩ này đóng quân tại dãy núi Pyrenees qua đêm để chờ đợi quân tiếp viện. Thế nhưng, khi quân tiếp viện đến vào sáng hôm sau, họ không tìm thấy binh sĩ nào trong khi lửa vẫn cháy, ngựa và đại bác còn nguyên. Trong suốt thời gian dài, lực lượng chức năng không tìm thấy bất cứ manh mối nào giúp tìm ra các nạn nhân. Đến nay, vụ mất tích này vẫn là một trong những vụ án bí ẩn nhất lịch sử Tây Ban Nha. Một vụ mất tích tập thể kỳ bí xảy đến với một đội quân của Anh trong Thế chiến 1. Theo các hồ sơ, vào ngày 28/8/1915, hơn 800 binh lính Anh được lệnh leo lên một ngọn núi cao thuộc vùng Garibaldi của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi ấy, một lực lượng quân sự của New Zealand đang đóng quân tại đó. Khi hơn 800 binh sĩ Anh càng leo lên cao thì xuất hiện một lớp sương mù màu xám dày đặc. Khi tất cả binh sĩ chìm vào làn sương mù thì chuyện kỳ lạ xảy ra. Không một người lính Anh nào bước ra khỏi làn sương mù. 22 binh sĩ của New Zealand chứng kiến sự việc này khi làm nhiệm vụ canh gác trên một ngọn đồi nhỏ khác cách đó khoảng 60m. Vì vậy, họ báo lên cấp trên. Phía Anh cũng tổ chức cuộc tìm kiếm nhưng không có kết quả. Khi ấy, quân đội Anh nghi ngờ có thể lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắt số binh sĩ của nước này làm tù binh. Thế nhưng, sau khi chiến tranh kết thúc, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chưa từng gặp hay bắt giữ hơn 800 binh sĩ Anh. Do đó, vụ mất tích của số binh lính này đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải. Cuối năm 1930, một vụ mất tích tập thể bí ẩn xảy ra ở ngôi làng Inuit bên hồ Anjikuni, Canada. Đến nay, giới chức trách và các nhà điều tra chưa thể tìm ra tung tích của khoảng 2.000 người dân làng Inuit. Vụ mất tích tập thể này do lái buôn mua bán lông thú lông thú Joe Labelle phát hiện và trình báo cảnh sát. Khi ông ghé vào ngôi làng này vào một buổi tối thì giật mình không thấy bóng dáng một người nào. Dù đi khắp ngôi làng, ông Labelle vẫn không tìm thấy ai. Kỳ lạ hơn nữa là toàn bộ đồ đạc như quần áo, thức ăn, vũ khí của dân làng vẫn còn nguyên. Vì vậy, ông vội vã chạy đi trình báo giới chức trách để tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Sau khi tiếp nhận thông tin, giới chức trách Canada tới làng Inuit bên hồ Anjikuni để tìm kiếm gần 2.000 người mất tích. Trong khi tìm kiếm các nạn nhân, họ phát hiện nhiều ngôi mộ bị đào xới và quan tài được mang đi. Dù cảnh sát nỗ lực điều tra nhưng các manh mối đều đi vào ngõ cụt. Không ai biết gần 2.000 người dân đã đi đâu hay có bị thế lực bí ẩn nào bắt cóc... Đến nay, vụ việc này vẫn chưa được giải đáp. Mời độc giả xem video: Quảng Ngãi: Học sinh tắm biển bị sóng cuốn mất tích. Nguồn: THDT.

