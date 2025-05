Mãnh tướng nào thời Tam quốc được ví với hổ?

Ở Trung Quốc thời Tam quốc có vô số anh hùng hào kiệt để lại tiếng vang lớn. Trong số này, một mãnh tướng thời Tam quốc nổi tiếng được ví với hổ. Người đó chính là Mã Siêu. Mã Siêu (176 - 222), tự Mạnh Khởi, được cho là hậu duệ của Phục Ba tướng quân Mã Viện thời nhà Đông Hán. Ông được ca ngợi là vị tướng dũng mãnh, thiện chiến, có tài bắn tên và có lối đánh thần tốc khiến quân địch khiếp sợ. Trong tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung, Mã Siêu được biết đến vì sức mạnh và sự anh dũng, thiện chiến trong chiến đấu. Ông cũng là một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng của nhà Thục Hán (4 người còn lại là: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung). Đặc biệt, Mã Siêu là mãnh tướng thời Tam quốc duy nhất được ví với hổ. Cụ thể, nhà văn La Quán Trung mô tả võ tướng này như sau: "Mã Siêu là viên tướng trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, mình hổ tay vượn, bụng beo lưng sói, tay cầm một ngọn giáo dài, mình cưỡi con ngựa đẹp". Ngoài ra, La Quán Trung còn miêu tả Mã Siêu "mặt như nhồi phấn, môi tựa thoa son, lưng hổ, tay vượn, thế hùng lực mạnh, mình mặc áo giáp bạc, tay cầm ngọn giáo dài, cưỡi ngựa đứng trước cửa trận". Mã Siêu với sức địch muôn người nổi danh từ khi còn trẻ, bao gồm việc đã từng đánh bại Tào Tháo khi cùng cha đi thảo trừ bọn phản loạn. Do Tào Tháo giết chết cha và những người anh em của Mã Siêu nên mãnh tướng này dẫn quân tiêu diệt Tào Tháo. Để thoát khỏi sự truy đuổi của Mã Siêu, Tào Tháo thậm chí còn phải vội vàng cắt đi bộ râu của mình để có thể thoát thân. May có Tào Hồng kịp thời giải vây nên Tào Tháo mới thoát thân. Vậy nên, Tào Tháo và Dương Phụ ví mãnh tướng này như Lã Bố tái thế trong khi Gia Cát Lượng so sánh ông với Kình Bố, Bành Việt. Kể từ sau khi đầu quân cho Lưu Bị, Mã Siêu đã dùng tài sức phi thường của mình để giúp quân chủ và nhà Thục đạt được nhiều mục tiêu, tạo tiềm lực vững chắc, sánh ngang với Tôn Quyền và Tào Tháo. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Trung Quốc ra mắt tàu treo tự động trên cao. Nguồn: VTV24.

