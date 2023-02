Chuyện có thật về hành trình lui về kiếp trước, chuyên gia sốc toàn tập?

Chuyên gia liệu pháp tâm lý nổi tiếng người Mỹ, ông Brian Vass trong một buổi chữa bệnh bằng thôi miên của mình vào năm 1980, hoàn toàn tình cờ ông đã đưa một nữ bệnh nhân của mình trải nghiệm cuộc hành trình đi về các kiếp trước của cô. Một nữ bệnh nhân là Catherin đã tìm đến bác sĩ Vass để than phiền về những cơn sợ hãi, nỗi ám ảnh, tính cáu bẳn của mình. Cô sợ nước, sợ bóng tối, không gian kín, sợ đi máy bay và luôn bị hành hạ bởi nỗi sợ cái chết. Sau khi áp dụng những biện pháp chữa bệnh thông dụng trong một thời gian dài, việc điều trị của bác sỹ không tiến triển. Vì vậy, bác sĩ quyết định dùng phương pháp thôi miên, đưa bệnh nhân trở về thời thơ ấu để tìm ra nguyên nhân nỗi sợ hãi của cô. Trong buổi chữa trị đầu tiên, cô dễ dàng đi vào trạng thái bị thôi miên. Cô trở lại thời thơ ấu của mình khi mới được 2-3 tuổi, nhưng quãng thời gian này không có gì đặc biệt. Bác sĩ Vass liền quyết định thay đổi tiến trình và đã quay lại quãng thời gian đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh nhân. Vài giây sau, Catherine nhìn thấy mình là một cô gái 18 tuổi với mái tóc vàng tết đuôi sam và sống trong một căn nhà nhỏ bụi bặm, nóng bức, không có nước. Cô đã miêu tả tỉ mỉ mọi thứ xung quanh và nhớ lại tên mình kiếp trước là Eronda và quãng thời gian khi đó là năm 1869. Tiếp theo cô nhìn thấy một thác nước rất mạnh từ trên núi hoặc thuỷ triều ào tới ngôi làng, nơi mà cô sống cùng đứa con gái nhỏ của mình. Tiếp đó, Catherin lại thấy mình là một phụ nữ Tây Ban Nha 56 tuổi, mặc một chiếc váy thêu màu đen đang nhảy múa trong ngày hội vào năm 1756. Sau đó là cảm giác nóng, vã mồ hôi, có nhiều người chết vì nước bị nhiễm độc và cô may mắn sống sót. Đến đây thì buổi thôi miên đầu tiên kết thúc. Trong mỗi bối cảnh của từng thời kỳ đều thấy xuất hiện các vấn đề bệnh tật có liên quan đến nước, hạn hán, lũ lụt, bệnh dịch… Bác sĩ nghi ngờ liệu có phải chúng đã dẫn đến chứng sợ nước dai dẳng hiện nay của Catherin hay không? Trong buổi điều trị thứ hai, Catherin lại thấy mình từng là nô tì của một vị Pharaoh ở Ai Cập cổ đại. Cô đã miêu tả quan niệm về cái chết và sự sống sau khi chết của người Ai Cập, nó khác với sự hình dung của chúng ta ngày nay. Các buổi thôi miên vẫn tiếp tục diễn ra. Bác sĩ Vass cảm thấy hoàn toàn bối rối về những điều đã diễn ra. Ông sợ rằng các đồng nghiệp và bạn bè không hiểu về phương pháp chữa bệnh "thôi miên lùi kiếp" này. Mãi 4 năm sau, Vass mới mới quyết định công bố quá trình theo dõi của mình. Lúc này, ngoài Catherin đã hoàn toàn khỏi bệnh nhờ sự điều trị của ông, còn có nhiều bệnh nhân khác cũng được phát hiện các căn bệnh có nguồn gốc từ tiền kiếp của họ. Theo bác sĩ Brian Vass, biện pháp thôi miên lùi kiếp đã chính thức được sử dụng cùng với các liệu pháp chữa bệnh truyền thống khác tại một số bệnh viện. Ông coi đây là liệu pháp rất hiệu quả khi điều trị sự bất an, những nỗi ám ảnh, các thói quen có hại và hậu quả của nó. Trên cơ sở của liệu pháp chữa bệnh không theo truyền thống này, một giả thiết cho rằng có thể nguyên nhân nỗi sợ hãi của con người đương thời là do cảnh tượng về cái chết của chính họ từ một trong các “kiếp trước” của mình.

