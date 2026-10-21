Italy công bố biện pháp an ninh mới ứng phó biểu tình bạo lực

Italy đã công bố các biện pháp an ninh mới nhằm đối phó với các cuộc biểu tình bạo lực tại nước này.

AP đưa tin, ngày 20/10, Italy đã công bố các biện pháp an ninh mới nhằm đối phó với các cuộc biểu tình bạo lực tương tự như những gì đã xảy ra tại khu mua sắm trung tâm của Milan.

Theo một sắc lệnh mới của Chính phủ Italy, thêm 500 binh sĩ sẽ được điều động đến Milan để bảo vệ thành phố trước tình trạng hôi của và bạo lực.

Một đám cháy phía trước Nhà thờ Milan ở Milan, Italy, vào ngày 17/10/2026. Ảnh: Stefano Porta/LaPresse/AP.

Ngoài ra, người tham gia bạo lực tại các cuộc biểu tình có thể bị phạt tù lên đến 5 năm và phạt tiền tới 20.000 euro; mức phạt tăng nặng đối với các trường hợp che mặt, gây thương tích cho người khác,...

"Những người biểu tình sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản. Đối với hành vi phá hoại do trẻ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm gây ra, phụ huynh sẽ phải đứng ra bồi thường thiệt hại", Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói.

Thủ tướng Meloni khẳng định Chính phủ sẽ không dung thứ cho hành vi phá hoại đô thị và cướp phá tài sản.

Sắc lệnh này cần được Quốc hội phê duyệt thành luật trong vòng 60 ngày.

Trước đó, vào ngày 17/10, cuộc biểu tình ban đầu diễn ra trong hòa bình đã biến thành bạo lực sau đó khi những người biểu tình quá khích đeo mặt nạ tấn công cảnh sát, dựng rào chắn, đồng thời hôi của tại các cửa hàng xung quanh quảng trường Piazza del Duomo ở trung tâm Milan.

Cảnh sát đã sử dụng vòi phun nước và hơi cay để giải tán đám đông biểu tình bạo lực. Tình trạng bạo lực tiếp diễn vào hôm 18/10.

"Khoảng 2.000 thanh thiếu niên tham gia vào cuộc biểu tình hôm 17/10. Hơn 100 cảnh sát đã bị thương trong hai ngày cuối tuần qua. 50 người biểu tình đã bị bắt giữ", cảnh sát Milan thông tin.