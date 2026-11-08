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[INFOGRAPHIC] Razer Barracuda V2 Pro kết nối 3 thiết bị, pin đến 70 giờ

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Razer Barracuda V2 Pro kết nối 3 thiết bị, pin đến 70 giờ

Razer Barracuda V2 Pro hướng đến người dùng cần một chiếc tai nghe cho cả PC, PS5 và điện thoại.

Thiên Trang
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