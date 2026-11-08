[INFOGRAPHIC] Razer Barracuda V2 Pro kết nối 3 thiết bị, pin đến 70 giờ

Razer Barracuda V2 Pro hướng đến người dùng cần một chiếc tai nghe cho cả PC, PS5 và điện thoại.
Razer Barracuda V2 Pro hướng đến người dùng cần một chiếc tai nghe cho cả PC, PS5 và điện thoại.
Toyota RAV4 2027 tại Mỹ được điều chỉnh tăng giá trên cả hai dòng hybrid và plug-in hybrid. Phiên bản Woodland nhận được nhiều nâng cấp tăng khả năng off-road.
OVOffice mang tới làn gió mới cho bộ công cụ làm việc hiện đại, nhanh hơn, thông minh hơn và tối ưu cho thói quen người dùng Việt.
Honda giới thiệu hệ thống hỗ trợ người lái SENSING RIDE trên xe máy tại triển lãm EICMA 2026, sử dụng radar trước và sau để nhận diện phương tiện xung quanh.
Những chiếc xe điện MG Urban đầu tiên vừa xuất hiện tại cảng Hiệp Phước, TP.HCM, cho thấy mẫu xe điện đô thị cỡ B này chuẩn bị mở bán tại thị trường Việt Nam.
Lenovo tung ra Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition với màn hình QHD 27 inch, Panther Lake Core 5 320, loa Harman và nhiều cổng kết nối trong thân máy mỏng 13mm.
Mercedes-AMG SL 63 S E Performance VIN 2024 mui trần hiện đang được một đại lý tại Việt Nam giảm giá tới 900 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 11,39 tỷ đồng.
Tin đồn Lao Gan Ma dùng AI thay hàng trăm công nhân khiến thương hiệu tương ớt Trung Quốc đối mặt làn sóng tẩy chay, doanh số trực tuyến có lúc giảm tới 90%.
Toyota Innova Hycross 2027 mới sẽ ra mắt Ấn Độ vào 25/11/2026. Xe sẽ được tinh chỉnh ngoại thất, trang bị nội thất và tiếp tục duy trì động cơ xăng và hybrid.
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển băng cassette lưu trữ bằng DNA, đạt dung lượng 36 petabyte, đủ sức chứa hàng tỷ bài hát trong một cuộn băng.
BYD Việt Nam khởi động BYD TECHWEEK 2026 tại Cà Mau, mở đầu cho chuỗi sự kiện trải nghiệm công nghệ, lái thử xe và triển khai các chương trình ưu đãi cuối năm.
Điện thoại Samsung Galaxy có sẵn công cụ quản lý lưu trữ giúp phát hiện tệp trùng lặp, dữ liệu cũ và bản sao lưu bị bỏ quên, qua đó giải phóng đáng kể bộ nhớ.
Tháng 10/2026, Omoda & Jaecoo ghi nhận doanh số toàn cầu đạt 74.217 xe, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước, từ các dòng xe chủ lực của hãng.
Mẫu tay cầm mới của Black Shark có thể ghép hoặc tách đôi, tương thích với điện thoại, máy tính bảng, PC và Nintendo Switch, cùng pin dùng đến 14 giờ.
Yamaha vừa chính thức giới thiệu XENTER E mới tại triển lãm EICMA 2026, đánh dấu bước tiến mới của hãng Nhật Bản trong phân khúc xe tay ga thuần điện.
Khởi động lại điện thoại định kỳ có thể giúp xử lý lỗi ứng dụng, giảm tình trạng giật lag và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống.
Theo giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, khẳng định mẫu bán tải mới của thương hiệu ôtô Mỹ sẽ có giá thấp hơn đáng kể so với Ranger khi ra mắt vào năm sau.
Canva tái cơ cấu ảnh hưởng đến 1.271 nhân sự, đồng thời đưa ra gói hỗ trợ gồm sáu tháng lương, MacBook và cơ hội nhận 10.000 USD để khởi nghiệp.
Mẫu xe sedan BYD Seal 07 thế hệ thứ hai sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới, có hệ thống trợ lái nâng cao God’s Eye B và pin Blade với công nghệ sạc nhanh 9 phút.
Huawei trình làng mẫu tai nghe mở FreeClip 2 phiên bản phối màu kép tích hợp vi xử lý NPU AI, màng loa 10.8mm cải tiến và pin dùng đến 38 giờ.
Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục triệu hồi bổ sung lần 2 (triệu hồi lần ba) loạt ôtô lỗi cụm khóa cửa với khoảng hơn 3.200 chiếc, gồm cả xe lắp ráp và nhập khẩu.