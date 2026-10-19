[INFOGRAPHIC] Giá trông giữ xe tại Hà Nội được quy định như thế nào?

Sáng 19/10, một trận động đất có độ lớn 4,2 độ richter đã xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc (khu vực huyện Mai Sơn cũ), tỉnh Sơn La, khiến người dân tại khu vực tâm chấn và các địa bàn lân cận cảm nhận rõ rung lắc trong thời gian ngắn.