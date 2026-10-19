Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Giá trông giữ xe tại Hà Nội được quy định như thế nào?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Giá trông giữ xe tại Hà Nội được quy định như thế nào?

Từ giá gửi ô tô theo lượt đến vé tháng xe máy, quy định mới tại Hà Nội đưa ra các mức phí theo khu vực và hình thức trông giữ.

Thiên Anh
8cc45b34-6532-4d34-b9e3-97d73d4a5f48.png
#giá trông giữ xe #Hà Nội #quy định #phí xe #gửi xe #Giá trông giữ xe Hà Nội

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới