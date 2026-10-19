[INFOGRAPHIC] Giá trông giữ xe tại Hà Nội được quy định như thế nào?

Từ giá gửi ô tô theo lượt đến vé tháng xe máy, quy định mới tại Hà Nội đưa ra các mức phí theo khu vực và hình thức trông giữ.
BYD Han EV 2027 vừa lộ diện trong bảng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của mẫu xe tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh Flash.
Biết tin một bé gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh cần gấp máu nhóm AB, Trung tá Công an lập tức từ Lâm Đồng sang Đắk Lắk hiến máu, góp phần giúp bệnh nhi vượt qua nguy kịch.
Vụ cháy tại khu lán tạm trong ngõ 67 Phùng Khoang, Hà Nội, sáng 19/10 được xác định ban đầu xuất phát từ việc đốt rác, khiến lửa lan rộng.
Sau tiếng nổ lớn, nhiều người thấy khói lửa bốc lên và nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu dãy nhà trọ trong ngõ thuộc phường Đại Mỗ.
Sáng 19/10, một trận động đất có độ lớn 4,2 độ richter đã xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc (khu vực huyện Mai Sơn cũ), tỉnh Sơn La, khiến người dân tại khu vực tâm chấn và các địa bàn lân cận cảm nhận rõ rung lắc trong thời gian ngắn.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15h50 ngày 18/10 tại Km17 trên tỉnh lộ 670B thuộc địa bàn thôn 4, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa, khắc phục nguy cơ mất an toàn trường học.
Chương trình bồi dưỡng mới tập trung kỹ năng thực hành, công nghệ số, tự chủ cơ sở đào tạo, nâng cao hiệu quả và bền vững trong giáo dục nghề nghiệp.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 18/10, ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh tên là CHAMPI đang hoạt động.
Sun Yupeng (Tôn Bằng) chồng cũ của Hằng Du Mục đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu.
Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lấy cảm hứng từ lá dừa nước, nặng hơn 3.400 tấn, bắt đầu hành trình lai dắt từ Vũng Tàu về Bến Bạch Đằng
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác.
Bộ Y tế khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân tại Trường THCS Hai Bà Trưng (TPHCM) cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe.
Tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa tại công viên Lãm Làng gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Với thủ đoạn dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa bán đất, Thái Thanh Chương (Quảng Trị) đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên MXH về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.
Đoàn Việt Nam đoạt 4 huy chương, xếp thứ tư toàn đoàn tại kỳ thi quốc tế, thể hiện năng lực và đam mê nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lí.
Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Dương Kim Lương (SN 1971, tỉnh Hà Tĩnh) đã lấy vỏ chai bia đập vào đầu anh Đ.T.T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.
Trong đêm, chiến sĩ Tổ tuần tra 785 Công an thành phố Huế đi làm nhiệm vụ đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu tự tử.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm bình an, may mắn, một số đối tượng tung chiêu trò tâm linh trên mạng xã hội nhằm thao túng tâm lý, lừa đảo và trục lợi từ người dân.