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[INFOGRAPHIC] Boox Note Air6 C biến ghi chú số thành trải nghiệm viết tay

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Boox Note Air6 C biến ghi chú số thành trải nghiệm viết tay

Màn hình màu 10,3 inch, chip Qualcomm Dragonwing và Android 16 giúp Boox Note Air6 C vượt giới hạn máy đọc sách,hướng đến nhu cầu học tập và làm việc chuyên sâu

Thiên Trang
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