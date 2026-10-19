[INFOGRAPHIC] Boox Note Air6 C biến ghi chú số thành trải nghiệm viết tay

Màn hình màu 10,3 inch, chip Qualcomm Dragonwing và Android 16 giúp Boox Note Air6 C vượt giới hạn máy đọc sách,hướng đến nhu cầu học tập và làm việc chuyên sâu
Góp mặt trong phim điện ảnh, MV và các chương trình biểu diễn, Ngô Bảo Hân mong muốn tiếp tục theo đuổi diễn xuất, đồng thời trau dồi khả năng nhảy múa.
Rửa bát, lau bàn hàng trăm lần mỗi ngày để dạy robot cách làm việc, nhiều lao động Trung Quốc kiếm gần 25 triệu đồng nhưng đối mặt áp lực lớn.
Honda Civic 2026 phiên bản mới tích hợp công nghệ S+ Shift đã chính thức có mặt tại Philippines, với giá bán 2,08 triệu peso (tương đương 855 triệu đồng).
Mẫu Taxi bay EH216-S sắp thử nghiệm tại Hà Nội không cần người lái, cất hạ cánh thẳng đứng và đạt tốc độ tối đa 130 km/h, nhưng tầm bay còn hạn chế.
ASUS vừa cchính thức mở bán dòng laptop đồ họa ProArt P16 tích hợp NVIDIA RTX Spark chuyên dụng cho Agentic AI tại thị trường Việt Nam.
Hàng trăm điện thoại chạy streamer AI suốt ngày đêm đang thay đổi thương mại điện tử Trung Quốc, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về việc làm và lừa đảo.
Maserati Việt Nam đồng hành cùng Tan Son Nhat Golf Course Championship 2026, mang đến hai giải thưởng Hole-in-One (HIO), mỗi giải là một chiếc Maserati Grecale.
Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 mới đã nhận hơn 4.000 đơn đặt trước tại Nhật Bản, vượt mục tiêu doanh số cả năm tài chính 2026 dù chưa công bố giá bán.
Nikon Z5IIC loại bỏ kính ngắm điện tử để thu gọn thân máy, nhưng vẫn giữ cảm biến full-frame 24,5 MP và khả năng quay video RAW 12-bit trực tiếp vào thẻ SD.
Kawasaki đã chính thức hé lộ Z300 2027, đánh dấu sự trở lại của chiếc naked-bike phân khối lớn dành cho người mới kể từ khi bị thay thế bởi Z400 vào năm 2018.
Camera Leica tele 200MP, cảm biến chính 1 inch và pin 6.000mAh giúp Xiaomi 17 Ultra hướng đến người dùng yêu nhiếp ảnh,thường xuyên du lịch và sáng tạo nội dung
Không có kính viễn vọng riêng, một người đàn ông dùng Claude AI phân tích 126.000 ngôi sao và tìm thấy tín hiệu ứng viên hành tinh mới.
Sau hơn 12 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis ở Pakistan vẫn chưa nghỉ hưu mà được nâng cấp nhẹ về ngoại hình để duy trì sức hút.
Có nguồn tin rò rỉ rằng Huawei có thể sẽ ra mắt một thương hiệu điện thoại mới có tên là Xingmang định hình ở phân khúc tầm trung với mang chip Kirin 8 Series.
Suzuki Việt Nam đã xác nhận XL7 phiên bản mới sẽ sớm được giới thiệu, trong khi mẫu XL7 Hybrid hiện hành đang được một số đại lý giảm giá mạnh để kích cầu.
Royal Enfield Classic 650 Anniversary Edition vừa chính thức ra mắt Ấn Độ sẽ được bán với số lượng giới hạn 625 chiếc trên toàn cầu, chia đều cho 5 châu lục.
Tablet gaming HONOR Win Pad lộ ảnh render chính thức với kích thước 8.4 inch nhỏ gọn, màn hình OLED 240 Hz, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng quạt tản nhiệt.
Thay vì chỉ dựa vào chổi cạnh, Mijia V&M 7 Max trang bị ba cánh tay cơ khí làm nhiệm vụ quét và lau dọc chân tường, các góc phòng và quanh chân đồ nội thất.
Dù sở hữu thiết kế gập cao cấp, iPhone Duo vẫn gây tranh luận vì thiếu Face ID, camera tele và một số tính năng chụp ảnh trên dòng iPhone Pro.
Chỉ ít ngày sau màn ra mắt toàn cầu, Hyundai Tucson N Line 2027 với lớp sơn ngoại thất màu đen đã được phát hiện lăn bánh trên đường công cộng tại Hàn Quốc.
Tai nghe on-ear trở lại như phụ kiện thời trang của Gen Z, nhưng chọn đệm tai, chỉnh lực kẹp và vị trí gọng kính thế nào để đeo thoải mái?