[INFOGRAPHIC] 5 bước để bình an giữa đời vội vã

Chiếc nón lá như một thứ phụ kiện hoàn hảo, giúp hot girl xứ Hàn hòa mình vào không gian văn hóa Việt một cách tự nhiên và duyên dáng.
Năm chiếc phong bì phúng viếng trở thành nguồn cơn khiến 4 anh em tôi xích mích, rạn nứt tình cảm.
Không chỉ đẹp, 4 kiểu giày này còn giúp outfit trẻ trung, thanh lịch, từ năng động với sneaker đến nữ tính cùng giày búp bê.
Đơn giản nhưng vẫn nổi bật, chỉ cần biết cách phối màu, chọn chất liệu và nhấn nhá phụ kiện, bạn hoàn toàn có thể mặc đẹp như một fashionista.
Nhận biết sớm những thay đổi về tâm trạng và hành vi của con giúp cha mẹ kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn.
Thay vì nổi giận, cha mẹ cần đồng hành cùng con, phối hợp với nhà trường để giúp con vượt qua tổn thương, lấy lại niềm tin vào môi trường học đường.
Khi trẻ biết cách quản lý cảm xúc, các em sẽ học được cách kiểm soát hành vi, thấu hiểu người khác và tránh được những hành động bạo lực trong học đường.
Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể tận dụng đồ cũ tạo ra áo, váy hay phụ kiện độc đáo, vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường.
Trẻ học cách tôn trọng sự khác biệt từ môi trường xung quanh. Khi hiểu rằng mỗi người đều độc đáo, trẻ sẽ trở nên cởi mở, biết lắng nghe và dễ hòa nhập hơn.
Bánh nghìn lớp Napoleon gây sốt nhờ vỏ giòn rụm, nhân béo ngậy, dễ “bắt trend” và được mọi người chọn làm bánh sinh nhật thay cho bánh truyền thống.
Thoạt nhìn, ai cũng ngỡ là xúc xích chiên, nhưng thật ra đó là món chuối ngào đường đặc sản dân dã, ngọt ngào mang hương vị quê miền Tây.
Áp lực sinh con trai khiến nhiều phụ nữ căng thẳng, mệt mỏi thậm chí stress. Làm sao để vượt qua và giữ bình yên trong vai trò làm mẹ?
Nhiều học sinh luôn thấy lo âu khi đến trường. Nếu cha mẹ không nhận ra, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và kết quả học tập của con.
Một gia đình ít nói tác động sâu sắc đến tâm lý của trẻ. Trẻ dễ hướng nội, thiếu kỹ năng giao tiếp và gặp khó khăn trong việc xử lý cảm xúc khi trưởng thành.
Áo khoác bò dù bền đẹp nhưng dễ bạc màu sau thời gian sử dụng. Một vài mẹo đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn phục hồi màu sắc, giữ áo luôn mới và phong cách.
Thay vì cấm con dùng mạng, cha mẹ nên đồng hành, hướng dẫn con nhận diện và điều tiết cảm xúc. Đây là cách giúp trẻ giữ được an toàn trong thời đại số.
Nhịp sống hiện đại khiến nhiều cha mẹ ít có thời gian bên con. Thế nhưng, vẫn có nhiều cách để cha mẹ giữ sợi dây yêu thương, giúp con không cảm thấy cô đơn.
Kết thúc hôn nhân im lặng có thể giúp giảm xung đột, bảo vệ con cái và giữ sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời cho mỗi người không gian bình yên để bước tiếp.
Sống chậm là chọn sống có ý thức hơn, biết trân trọng hiện tại, cảm nhận sâu sắc từng khoảnh khắc và giữ tâm hồn luôn an nhiên giữa thế giới vội vã.