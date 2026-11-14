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Nhà Khoa học - Vusta News

Huế trao giải 52 công trình sáng tạo kỹ thuật, phát động hội thi năm 2027

Thành phố Huế tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 16, vinh danh 52 đề tài xuất sắc thuộc nhiều lĩnh vực và phát động hội thi năm 2027.

Theo VUSTA

Ngày 11/11, tại thành phố Huế, Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Huế lần thứ 16, năm 2026 đã được tổ chức long trọng, ghi nhận và vinh danh những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tham dự buổi có bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ông Nguyễn Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Hà Hoàng Yến, Giám đốc Quỹ VIFOTEC cùng các thành viên Ban Tổ chức Hội thi; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp và đông đảo tác giả tham gia và đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Huế lần thứ 16, năm 2026.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Hội thi.
Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Hội thi.

Trong suốt 16 kỳ tổ chức, đã có hằng nghìn đề tài khoa học của nhiều lĩnh vực khác nhau được các nhà khoa học mang đến Hội thi. Mạch nguồn sáng tạo vẫn chảy một cách mạnh mẽ và ngày càng lan tỏa rộng rãi, tạo nên một không khí thi đua sôi nổi, góp phần cho những thành tích nổi bật về kinh tế – xã hội của thành phố trong thời gian qua.

Tại Hội thi lần thứ 16, năm 2026, Ban Tổ chức đã nhận được 109 đề tài đăng ký tham gia, nhiều đề tài được đầu tư rất công phu, chất lượng và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận từ thực tế triển khai. Căn cứ kết quả chấm thi của các Hội đồng chuyên ngành, Ban Tổ chức đã trình UBND thành phố phê duyệt kết quả và trao giải thưởng cho 52 đề tài đạt giải, bao gồm: 06 giải Nhất, 10 giải Nhì, 12 giải Ba và 24 giải Khuyến khích.

6 đề tài đạt giải Nhất gồm:

Đề tài “Ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo trong công tác tiếp đón, hướng dẫn và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế” của nhóm tác giả Phạm Như Hiệp, Huỳnh Phúc Minh, Dương Công Phước, Tôn Thất Minh Hiếu, Văn Phước Thành, Đinh Minh Châu - Bệnh viện Trung ương Huế;

Đề tài “Ứng dụng mô hình 3D và GIS trong bảo tồn kiến trúc Kinh thành Huế gắn với phát triển du lịch” của nhóm tác giả Võ Ngọc Đức, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Vũ Thảo Linh, Phạm Đăng Nhật Thái - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

Đề tài “Sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học lên men probiotic bản địa trên nền thảo dược họ Hành (Alliaceae) nhằm thay thế kháng sinh trong chăn nuôi gà” của nhóm tác giả Phan Vũ Hải, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Hồ Thị Dung, Trần Thị Na, Trần Ngọc Liêm - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế;

Đề tài “Ứng dụng biện pháp dung hòa miễn dịch xử trí bất đồng nhóm máu ABO trong ghép tế bào gốc đồng loại ở bệnh nhân Thalassemia thể nặng tại Bệnh viện Trung ương Huế” của nhóm tác giả Phạm Như Hiệp, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Thị Kim Hoa, Phạm Hữu Trí, Bùi Minh Đức - Bệnh viện Trung ương Huế;

Đề tài “Mô hình nhận diện sớm nhu cầu hỗ trợ tâm lý – giáo dục học đường đối với hành vi tự gây tổn thương không tự sát trong bối cảnh nghiện mạng xã hội ở học sinh trung học phổ thông tại thành phố Huế” của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Minh An, Hồ Thị Minh Sang, Lê Triều Sơn, Lê Trần Tuấn Anh, Nguyễn Văn Tuy, Nguyễn Thị Kiều Khanh - Trường THPT Hai Bà Trưng;

Đề tài “VietSpeak AI - Hệ thống trí tuệ nhân tạo đa phương thức hỗ trợ rèn luyện và đánh giá năng lực Nói và Nghe cấp Tiểu học” của nhóm tác giả Hoàng Hữu Phước, Trần Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Quốc Hiển, Nguyễn Thảo Anh, Trần Thị Ngọc Châu, Nguyễn Thị Tâm Chi, Nguyễn Thị Hoài Phương - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

6 đề tài được BTC trao giải Nhất.

Cũng trong dịp này, BTC quyết định tặng Giấy khen cho 05 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi lần thứ 16, năm 2026 và trao tặng kỷ niệm chương cho các thành viên Ban Giám khảo tham gia Hội đồng chấm thi.

Ngay sau phần trao giải thưởng cho các đề tài đạt giải, Ban Tổ chức sẽ chính thức phát động Hội thi lần thứ 17, năm 2027 và mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của toàn dân để tạo nên phong trào thi đua sáng tạo khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Huế./.

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#liên hiệp hội thành phố Huế #Hội thi Huế #52 đề tài đạt giải #sáng tạo khoa học #giải Nhất #Huế 2027

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