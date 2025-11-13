Hà Nội

Hiện trạng thi công tuyến đường 84 tỷ đồng tại Hà Nội

Xã hội

Hiện trạng thi công tuyến đường 84 tỷ đồng tại Hà Nội

Dự án kết nối đường qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) được gấp rút thi công, mang kỳ vọng giải quyết ùn tắc tại khu vực này.

Dự án kết nối đường qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 83 tỷ đồng. Dự án được HĐND quận Hai Bà Trưng (cũ) phê duyệt năm 2019.
Tuyến đường dài 435 m chạy từ phố Lạc Trung qua chung cư 25 Lạc Trung đến cuối ngõ 559 Kim Ngưu, với mặt cắt ngang 13,5m.
Tuyến đường "lách" giữa hai tòa chung cư 25 Lạc Trung, được người dân sinh sống tại đây ví von là "đường cong mềm mại".
Dự án chậm tiến độ vì chưa thu hồi được 1.010,1 m² đất của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội do một số hộ dân chung cư 25 Lạc Trung khởi kiện về ranh giới đất. Nhiều người dân trước đó phản đối dự án vì tuyến đường có nhiều khúc cua, điểm khuất tầm nhìn khi chạy qua chung cư 25 Lạc Trung, tòa nhà VTC để nối ra phố Minh Khai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Ngày 24/9, TAND TP. Hà Nội đã bác toàn bộ yêu cầu của 19 hộ dân và Ban quản trị chung cư này. Sáng 24/10, mặt bằng đất của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội đã được bàn giao cho UBND phường Vĩnh Tuy để triển khai dự án kết nối đường qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai.
Ghi nhận chiều 11/11, đơn vị thi công mang tới hàng loạt máy móc và trang thiết bị, khẩn trương thi công các hạng mục mặt bằng, nền đường và cống thoát nước...
Dự án bao gồm làm mới 435 m cống đấu nối với hệ thống hiện có trên phố Lạc Trung, xây dựng 790 m rãnh thu nước hai bên đường và bổ sung hố ga kết nối vào hệ thống cống.
Điểm cuối của dự án tại tại ngõ 559 Kim Ngưu, tiếp giáp với khu vực chung cư Imperia Sky Garden và dẫn ra phố Minh Khai.
Dự án kết nối đường qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khiến hàng nghìn người dân khu vực bị ảnh hưởng.
GALLERY MỚI NHẤT