Hậu series 'lùm xùm', Phạm Thoại lại lên mạng kể khổ

Phạm Thoại đăng tải loạt ảnh thu hút sự quan tâm, nam TikToker để caption ngắn gọn: "3 tháng mình đã trải qua" kèm theo hình ảnh về sự thay đổi trong diện mạo.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần năng động, nhiệt tình trong công việc và có kế hoạch tài chính dài hạn.
Minh Hằng thừa nhận đang chìm đắm trong niềm say mê pickleball. Nữ ca sĩ thậm chí còn đầu tư mở hẳn một tổ hợp sân chơi để thỏa đam mê.
Từ bên ngoài, ngôi nhà mang đến cảm giác như đang nhìn một khối đá lớn được chạm khắc cẩn thận để tạo nên không gian sống gần gũi thiên nhiên.
Nàng fashionista Quỳnh Anh Shyn gây sốt khi đăng tải hình ảnh băng bó mũi kèm dòng caption hài hước: "Mong kịp concert".
Các nhà khảo cổ học Israel đã khai quật được một chiếc quan tài đất sét hiếm có với khuôn mặt thanh thản, ẩn chứa nhiều thông tin thú vị.
Nàng hot girl Đồng Nai - Phan Thị Bảo Trân nhanh chóng lên tiếng trước những hoài nghi, tránh ảnh hưởng xấu đến hình ảnh.
Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thường xuyên đăng tải hình ảnh bên chồng doanh nhân và con trai đầu lòng sau đám cưới vào tháng 5/2025.
Bức tượng mạ vàng này có thể đại diện cho hiện thân của Freya, nữ thần sinh sản trong văn hóa bản địa vùng Revninge, miền đông Đan Mạch.
Chồn gulo (Gulo gulo) là loài động vật săn mồi khét tiếng của các khu rừng lạnh giá phương Bắc, nổi bật bởi sức mạnh, sự lì lợm và khả năng sinh tồn phi thường.
Mẫu xe SUV Kia Sorento 2025 nâng cấp mở bán tại Việt Nam với thiết kế tinh chỉnh, loạt trang bị tiện nghi và an toàn nâng cấp cùng mức giá khởi điểm tăng mạnh.
Tencent gây sốc khi thông báo tựa game MMORPG Tarisland sẽ chính thức dừng hoạt động vào ngày 4/11, khép lại vòng đời ngắn ngủi đầy tiếc nuối.
Private key trong tiền mã hóa giống như chìa khóa két sắt, chỉ cần để lộ hoặc làm mất, toàn bộ Bitcoin hay Ethereum của bạn sẽ biến mất vĩnh viễn.
Từ nay đến Tết Trung thu 2025, ba con giáp này liên tục gặp may mắn, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc hanh thông, tiền bạc kéo về không ngớt.
Cây cầu bắc qua sông Zihl ở Thụy Sĩ được người La Mã xây dựng vào khoảng năm 40 trước Công nguyên và kết nối các tuyến đường thương mại - vận tải quan trọng.
Đại tướng Syrskyi đã khẩn trương đến Pokrovsk và Dobropolye đốc chiến; quân đội Nga lại sử dụng chiến thuật đột nhập đường hầm vào Pokrovsk.
Đá Sóng – Wave Rock – là một trong những kỳ quan thiên nhiên độc đáo nhất nước Úc, nổi tiếng với hình dáng như sóng biển khổng lồ.
Nai sừng tấm Megaloceros, còn được gọi là nai khổng lồ Ireland, là một loài đã tuyệt chủng, gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng đồ sộ và cặp sừng khổng lồ.
Tesla tự hào công nghệ tự lái tiên tiến nhưng khi tai nạn xảy ra, Elon Musk lại bị cáo buộc chối bỏ trách nhiệm, dẫn đến nhiều vụ kiện lớn.
Tại sự kiện Honda Biker Rally 2025 đang diễn ra tại Đà Lạt, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe côn tay Winner R 2025 hoàn toàn mới.
Diễn viên Chi Bảo cùng CEO Lý Thùy Chang và hai con chụp ảnh trước tháp Big Ben ở London (Anh).