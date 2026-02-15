Hà Nội

Ha Ji Won 48 tuổi vẫn đẹp rạng ngời và quyến rũ

Giải trí

Bước sang tuổi 48, Ha Ji Won khiến khán giả trầm trồ với vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách cuốn hút.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ha Ji Won sở hữu gương mặt hài hòa, làn da sáng mịn, ít dấu hiệu lão hóa. Ảnh: Instagram Ha Ji Won.
Không chỉ có gương mặt đẹp, Ha Ji Won còn ghi điểm nhờ vóc dáng thon gọn, săn chắc, phản ánh lối sống năng động và kỷ luật trong việc tập luyện. Ảnh: Instagram Ha Ji Won.
Phong cách thời trang của Ha Ji Won hướng đến sự tinh giản, thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, tôn lên vẻ đẹp mặn mà theo thời gian. Ảnh: Tiền Phong.
Nữ diễn viên ưu tiên những thiết kế có phom dáng gọn gàng, đường cắt tinh tế, giúp tôn lên vóc dáng săn chắc và vẻ đẹp khỏe khoắn đặc trưng. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Dân Việt, trong một chương trình của đài KBS, Ha Ji Won gây bất ngờ khi tiết lộ cô từng hơn 100 lần trượt casting khi còn là sinh viên khoa Điện ảnh vì quá đẹp. Nếu đảm nhận vai phụ, Ha Ji Won sẽ lấn lướt nữ chính. Trong khi đó, nếu giao vai chính cho cô thì quá mạo hiểm. Ảnh: Đẹp.
Theo Tiền Phong, Ha Ji Won bén duyên màn ảnh vào năm 1996 với vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Tears of the dragon. Ảnh: Tiền Phong.
Ha Ji Won vụt sáng nhờ vai nữ chính trong phim Secret garden năm 2010. Cô đóng cặp với Hyun Bin trong dự án này. Ảnh: Tiền Phong.
Sau Secret garden, Ha Ji Won tiếp tục tỏa sáng với vai nữ chính trong phim truyền hình Hoàng hậu Ki, đóng cặp với Ji Chang Wook. Ảnh: Vietnamnet.
Ha Ji Won được người hâm mộ đặt biệt danh ‘đả nữ’ của làng giải trí Hàn. Theo Người Đưa Tin, cô từng được trả 45.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình. Ảnh: Vietnamnet.
Ngoài đóng phim, làm người mẫu, Ha Ji Won còn kinh doanh các sản phẩm làm đẹp. Nhiều năm qua, cô được xem là ‘phú bà’ của showbiz Hàn. Ảnh: Tiền Phong.
#Ha Ji Won #diễn viên Ha Ji Won #nhan sắc Ha Ji Won #mỹ nhân Hàn Quốc

