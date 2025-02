Minh Hà mặc trẻ trung, Giáng My khoe nhan sắc đằm thắm

Tin tức sao Việt 7/2: Minh Hà ăn mặc trẻ trung với chân váy ngắn và áo thun trắng, tươi cười rạng rỡ. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha Hoa hậu Giáng My đằm thắm trong buổi gặp bạn bè. Ảnh: FB Giang My Nguyen Nhân dịp sinh nhật Trấn Thành, Hari Won có những dòng chia sẻ đầy ngọt ngào tới ông xã. Ảnh: FB Hariwon Gia đình ca sĩ Phạm Quỳnh Anh du xuân ở Hà Giang. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh Gia đình diễn viên Lan Phương du lịch Vũng Tàu. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen Ca sĩ Minh Hằng "xả" ảnh du lịch Hong Kong. Ảnh: FB Minh Hằng Ca sĩ Lam Trường thăm thú Côn Đảo. Ảnh: FB Lam Trường Ca sĩ Thiều Bảo Trang ấn tượng vẻ lộng lẫy của các công trình ở Ả Rập. Ảnh: FB Thiều Bảo Trang Minh Tú đi nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Minh Tu Mỹ Tâm tạo dáng xinh tươi bên giàn hoa giấy. Ảnh: FB My TamXem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

Tin tức sao Việt 7/2: Minh Hà ăn mặc trẻ trung với chân váy ngắn và áo thun trắng, tươi cười rạng rỡ. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha Hoa hậu Giáng My đằm thắm trong buổi gặp bạn bè. Ảnh: FB Giang My Nguyen Nhân dịp sinh nhật Trấn Thành , Hari Won có những dòng chia sẻ đầy ngọt ngào tới ông xã. Ảnh: FB Hariwon Gia đình ca sĩ Phạm Quỳnh Anh du xuân ở Hà Giang. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh Gia đình diễn viên Lan Phương du lịch Vũng Tàu. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen Ca sĩ Minh Hằng "xả" ảnh du lịch Hong Kong. Ảnh: FB Minh Hằng Ca sĩ Lam Trường thăm thú Côn Đảo. Ảnh: FB Lam Trường Ca sĩ Thiều Bảo Trang ấn tượng vẻ lộng lẫy của các công trình ở Ả Rập. Ảnh: FB Thiều Bảo Trang Minh Tú đi nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Minh Tu Mỹ Tâm tạo dáng xinh tươi bên giàn hoa giấy. Ảnh: FB My Tam Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL