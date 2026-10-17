[GALLERY] Tận thấy MG GT 2026 tại Việt Nam - cao cấp hơn và rẻ nhất phân khúc

MG GT 2026 từ 512 triệu đồng tại Việt Nam sẽ được bán song song với MG5 cũ, với 2 phiên bản có tầm giá kẹp giữa chiếc MG5 Lux cao cấp nhất trước đây.