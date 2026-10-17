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Cận cảnh MG ZS 2026 từ 668 triệu tại Việt Nam, thêm Hybrid và ADAS mới

Số hóa - Xe

Cận cảnh MG ZS 2026 từ 668 triệu tại Việt Nam, thêm Hybrid và ADAS mới

MG ZS 2026 dù chỉ có duy nhất 1 phiên bản tại Việt Nam, nhưng giá bán cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng B, kèm Hybrid và ADAS mới.

Tâm Võ
MG Việt Nam mới đẫ đã chính thức ra mắt mẫu SUV hạng B mang tên ZS thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Xe mở bán tại các đại lý toàn quốc với giá niêm yết 668 triệu đồng (đã bao gồm VAT) cùng chính sách hỗ trợ nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng, bảo hành 10 năm và cứu hộ 24/7.
MG Việt Nam mới đẫ đã chính thức ra mắt mẫu SUV hạng B mang tên ZS thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Xe mở bán tại các đại lý toàn quốc với giá niêm yết 668 triệu đồng (đã bao gồm VAT) cùng chính sách hỗ trợ nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng, bảo hành 10 năm và cứu hộ 24/7.
Với thế hệ mới, ZS có mặt trước ấn tượng với lưới tản nhiệt hình bầu dục được bao quanh bởi các tấm chắn gió thẳng đứng. Chúng được kết hợp với các cụm đèn LED và cần gạt nước cảm biến mưa. Tiến xa hơn về phía sau, có thể thấy phần thân được ốp nhựa đen xung quanh đúng kiểu SUV và đường bờ vai xe cong lên.
Với thế hệ mới, ZS có mặt trước ấn tượng với lưới tản nhiệt hình bầu dục được bao quanh bởi các tấm chắn gió thẳng đứng. Chúng được kết hợp với các cụm đèn LED và cần gạt nước cảm biến mưa. Tiến xa hơn về phía sau, có thể thấy phần thân được ốp nhựa đen xung quanh đúng kiểu SUV và đường bờ vai xe cong lên.
Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.430 x 1.818 x 1.635 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm. MG ZS 2026 mới vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể của thế hệ trước. Các đường nét thân xe hướng đến phong cách thể thao hơn, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch.
Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.430 x 1.818 x 1.635 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm. MG ZS 2026 mới vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể của thế hệ trước. Các đường nét thân xe hướng đến phong cách thể thao hơn, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch.
Không gian bên trong MG ZS mới được thiết kế lại theo hướng tối giản và hiện đại. Khu vực táp-lô nổi bật với hai màn hình kích thước 12,3 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe cũng có vô-lăng thiết kế mới.
Không gian bên trong MG ZS mới được thiết kế lại theo hướng tối giản và hiện đại. Khu vực táp-lô nổi bật với hai màn hình kích thước 12,3 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe cũng có vô-lăng thiết kế mới.
Nội thất phối hai tông màu đen và vani, đi kèm nhiều chi tiết bọc da. Hàng ghế trước trang bị tính năng sưởi, trong đó ghế lái có thể chỉnh điện 6 hướng. Xe còn có các trang bị tiện nghi khác bao gồm: cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, sạc điện thoại không dây và cốp đóng mở điện...
Nội thất phối hai tông màu đen và vani, đi kèm nhiều chi tiết bọc da. Hàng ghế trước trang bị tính năng sưởi, trong đó ghế lái có thể chỉnh điện 6 hướng. Xe còn có các trang bị tiện nghi khác bao gồm: cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, sạc điện thoại không dây và cốp đóng mở điện...
Đáng chú ý, xe được bố trí một cổng cắm USB gần chân gương chiếu hậu trong xe, giúp người dùng dễ dàng lắp đặt camera hành trình mà không cần đi dây phức tạp. Vô-lăng cũng tích hợp phím tắt cho phép tùy chỉnh nhanh camera 360 độ, điều hòa hoặc mức độ phanh tái tạo năng lượng.
Đáng chú ý, xe được bố trí một cổng cắm USB gần chân gương chiếu hậu trong xe, giúp người dùng dễ dàng lắp đặt camera hành trình mà không cần đi dây phức tạp. Vô-lăng cũng tích hợp phím tắt cho phép tùy chỉnh nhanh camera 360 độ, điều hòa hoặc mức độ phanh tái tạo năng lượng.
Khoang hành lý của MG ZS 2026 cũng sở hữu dung tích lên tới 443 lít. Khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40, dung tích tăng lên 1.457 lít, giúp mở rộng không gian chứa đồ khi cần vận chuyển hành lý cồng kềnh.
Khoang hành lý của MG ZS 2026 cũng sở hữu dung tích lên tới 443 lít. Khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40, dung tích tăng lên 1.457 lít, giúp mở rộng không gian chứa đồ khi cần vận chuyển hành lý cồng kềnh.
Về an toàn, MG ZS đạt chứng nhận 5 sao ANCAP. Gói an toàn chủ động MG Pilot gồm các tính năng: kiểm soát hành trình chủ động, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm phía trước và phía sau, giữ làn khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau...
Về an toàn, MG ZS đạt chứng nhận 5 sao ANCAP. Gói an toàn chủ động MG Pilot gồm các tính năng: kiểm soát hành trình chủ động, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm phía trước và phía sau, giữ làn khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau...
Ngoài ra, xe còn có hệ thống cảnh báo mở cửa, đèn pha LED tự động pha/cốt, cảnh báo quá tốc độ và thay đổi giới hạn tốc độ, hỗ trợ đổ đèo, camera 360°, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe, tự động giữ phanh, tự động khóa cửa và 6 túi khí. Trang bị tiêu chuẩn kèm theo xe gồm bộ bơm hơi điện tích hợp bộ vá lốp khẩn cấp.
Ngoài ra, xe còn có hệ thống cảnh báo mở cửa, đèn pha LED tự động pha/cốt, cảnh báo quá tốc độ và thay đổi giới hạn tốc độ, hỗ trợ đổ đèo, camera 360°, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe, tự động giữ phanh, tự động khóa cửa và 6 túi khí. Trang bị tiêu chuẩn kèm theo xe gồm bộ bơm hơi điện tích hợp bộ vá lốp khẩn cấp.
Tâm điểm của MG All New ZS nằm ở hệ động lực Hybrid+ thế hệ mới, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (101 mã lực, 128Nm), mô-tơ điện (131 mã lực, 250Nm) và bộ pin 1,83kWh. Tổng công suất kết hợp đạt 145kW (khoảng 197 mã lực) khiến chiếc xe mạnh vượt tầm các đối thủ cùng phân khúc.
Tâm điểm của MG All New ZS nằm ở hệ động lực Hybrid+ thế hệ mới, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (101 mã lực, 128Nm), mô-tơ điện (131 mã lực, 250Nm) và bộ pin 1,83kWh. Tổng công suất kết hợp đạt 145kW (khoảng 197 mã lực) khiến chiếc xe mạnh vượt tầm các đối thủ cùng phân khúc.
Để dễ so sánh, con số 197 mã lực không thua xa Honda CR-V e:HEV (204 mã lực) và mạnh hơn cả CR-V thuần xăng (188 mã lực). Xe sử dụng hộp số tự động 3 cấp độ tỷ số truyền (3-eAT) thay cho loại vô cấp e-CVT truyền thống, chia dải tốc độ thành các cấp số cơ khí thực tế nhằm duy trì vòng tua tối ưu.
Để dễ so sánh, con số 197 mã lực không thua xa Honda CR-V e:HEV (204 mã lực) và mạnh hơn cả CR-V thuần xăng (188 mã lực). Xe sử dụng hộp số tự động 3 cấp độ tỷ số truyền (3-eAT) thay cho loại vô cấp e-CVT truyền thống, chia dải tốc độ thành các cấp số cơ khí thực tế nhằm duy trì vòng tua tối ưu.
Cấu hình động cơ giúp MG ZS thế hệ mới tăng tốc 0-100km/h trong 8,7 giây và đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 4,53 lit/100km đường hỗn hợp. Bộ quản lý thông minh tự động chuyển đổi giữa các chế độ: chạy điện hoàn toàn (EV), Hybrid nối tiếp, Hybrid song song, chạy xăng trực tiếp và thu hồi năng lượng.
Cấu hình động cơ giúp MG ZS thế hệ mới tăng tốc 0-100km/h trong 8,7 giây và đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 4,53 lit/100km đường hỗn hợp. Bộ quản lý thông minh tự động chuyển đổi giữa các chế độ: chạy điện hoàn toàn (EV), Hybrid nối tiếp, Hybrid song song, chạy xăng trực tiếp và thu hồi năng lượng.
MG ZS thế hệ mới dù chỉ có duy nhất 1 phiên bản tại Việt Nam, nhưng lại được bán với giá cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng B trong khi sở hữu hệ động lực hybrid và gói trợ lái vượt tầm phân khúc.
MG ZS thế hệ mới dù chỉ có duy nhất 1 phiên bản tại Việt Nam, nhưng lại được bán với giá cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng B trong khi sở hữu hệ động lực hybrid và gói trợ lái vượt tầm phân khúc.
Với giá bán chỉ từ 668 triệu đồng (đã bao gồm VAT) tại Việt Nam, MG ZS 2026 được cho là sẽ tạo áp lực không nhỏ lên các đối thủ hạng B khác với hệ động lực hybrid như Toyota Yaris Cross (728 triệu đồng) hay Jaecoo J5 SHS-H (669 - 749 triệu đồng).
Với giá bán chỉ từ 668 triệu đồng (đã bao gồm VAT) tại Việt Nam, MG ZS 2026 được cho là sẽ tạo áp lực không nhỏ lên các đối thủ hạng B khác với hệ động lực hybrid như Toyota Yaris Cross (728 triệu đồng) hay Jaecoo J5 SHS-H (669 - 749 triệu đồng).
Video: Xem chi tiết MG ZS 2026 giá 668 triệu tại Việt Nam.
Tâm Võ
#MG ZS 2026 từ 668 triệu đồng #giá xe MG ZS 2026 #MG ZS 2026 #Việt Nam #Hybrid #ADAS

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