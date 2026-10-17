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[GALLERY] Hyundai Tucson N Line 2027 "bằng xương bằng thịt" lần đầu lăn bánh

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Tucson N Line 2027 "bằng xương bằng thịt" lần đầu lăn bánh

Chỉ ít ngày sau màn ra mắt toàn cầu, Hyundai Tucson N Line 2027 với lớp sơn ngoại thất màu đen đã được phát hiện lăn bánh trên đường công cộng tại Hàn Quốc.

Nguyễn Anh
Thay vì được phát triển như một phiên bản hiệu năng riêng biệt về mặt cơ khí, Hyundai Tucson N Line 2027 mới tập trung chủ yếu vào thiết kế. Mẫu xe kế thừa tỷ lệ thân xe khỏe khoắn trong ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng sử dụng hàng ngày.
Thay vì được phát triển như một phiên bản hiệu năng riêng biệt về mặt cơ khí, Hyundai Tucson N Line 2027 mới tập trung chủ yếu vào thiết kế. Mẫu xe kế thừa tỷ lệ thân xe khỏe khoắn trong ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng sử dụng hàng ngày.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson N Line 2027 sở hữu gói thiết kế ngoại thất riêng, nhấn mạnh vẻ cơ bắp và tạo cảm giác thân xe thấp, chắc chắn hơn. Phần đầu xe được thiết kế lại với cản trước góc cạnh, bổ sung cánh gió môi cản trước cùng các hốc khí động học màu đen satin ở hai bên.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson N Line 2027 sở hữu gói thiết kế ngoại thất riêng, nhấn mạnh vẻ cơ bắp và tạo cảm giác thân xe thấp, chắc chắn hơn. Phần đầu xe được thiết kế lại với cản trước góc cạnh, bổ sung cánh gió môi cản trước cùng các hốc khí động học màu đen satin ở hai bên.
Hệ thống chiếu sáng kế thừa thiết kế H-Edge và cụm đèn hậu Prism Rear Lamp của Tucson thế hệ mới. Tùy chọn Micro Pixel Lighting (MPL) sử dụng 25.600 điểm LED riêng biệt, cho phép kiểm soát vùng chiếu sáng cũng như tạo hiệu ứng chào mừng và tạm biệt.
Hệ thống chiếu sáng kế thừa thiết kế H-Edge và cụm đèn hậu Prism Rear Lamp của Tucson thế hệ mới. Tùy chọn Micro Pixel Lighting (MPL) sử dụng 25.600 điểm LED riêng biệt, cho phép kiểm soát vùng chiếu sáng cũng như tạo hiệu ứng chào mừng và tạm biệt.
Hai bên thân xe của Tucson N Line 2027 có ốp sườn cơ bắp, nẹp cửa dưới đồng màu thân xe và vòm bánh xe thiết kế gọn hơn. Gương chiếu hậu và chi tiết cột C được sơn đen bóng, kết hợp logo N Line trên phần đầu xe và chắn bùn trước.
Hai bên thân xe của Tucson N Line 2027 có ốp sườn cơ bắp, nẹp cửa dưới đồng màu thân xe và vòm bánh xe thiết kế gọn hơn. Gương chiếu hậu và chi tiết cột C được sơn đen bóng, kết hợp logo N Line trên phần đầu xe và chắn bùn trước.
Hyundai Tucson N Line 2027 được trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch thiết kế riêng. Phía sau là cản xe tạo hình mới, bổ sung các chi tiết giả khuếch tán đồng màu thân xe cùng hai đầu ống xả.
Hyundai Tucson N Line 2027 được trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch thiết kế riêng. Phía sau là cản xe tạo hình mới, bổ sung các chi tiết giả khuếch tán đồng màu thân xe cùng hai đầu ống xả.
Khoang cabin Tucson N Line sử dụng tông màu tối, tạo không gian tập trung hơn nhưng vẫn duy trì thiết kế rộng rãi của phiên bản tiêu chuẩn. Nội thất màu đen đơn sắc được tạo điểm nhấn bằng đường chỉ khâu và chi tiết màu đỏ trên ghế, cửa xe và bảng táp-lô.
Khoang cabin Tucson N Line sử dụng tông màu tối, tạo không gian tập trung hơn nhưng vẫn duy trì thiết kế rộng rãi của phiên bản tiêu chuẩn. Nội thất màu đen đơn sắc được tạo điểm nhấn bằng đường chỉ khâu và chi tiết màu đỏ trên ghế, cửa xe và bảng táp-lô.
Ghế thể thao bọc kết hợp da và da lộn textile, hướng tới khả năng giữ người tốt hơn khi vào cua. Vô-lăng N Line sử dụng da đục lỗ tại vị trí cầm nắm, chỉ khâu đỏ và các chi tiết kim loại tối màu. Cabin còn có ốp cửa nâng cấp, nắp loa màu đen, bàn đạp kim loại, bệ đỡ chân bằng kim loại và bậc cửa N Line.
Ghế thể thao bọc kết hợp da và da lộn textile, hướng tới khả năng giữ người tốt hơn khi vào cua. Vô-lăng N Line sử dụng da đục lỗ tại vị trí cầm nắm, chỉ khâu đỏ và các chi tiết kim loại tối màu. Cabin còn có ốp cửa nâng cấp, nắp loa màu đen, bàn đạp kim loại, bệ đỡ chân bằng kim loại và bậc cửa N Line.
Dù mang phong cách thể thao, Tucson N Line vẫn đảm bảo tính thực dụng với dung tích khoang hành lý phía sau tối đa 613 lít (VDA). Hàng ghế sau có tỷ lệ gập 4:2:4 và khả năng trượt 150 mm, cho phép linh hoạt điều chỉnh không gian dành cho hành khách hoặc hành lý.
Dù mang phong cách thể thao, Tucson N Line vẫn đảm bảo tính thực dụng với dung tích khoang hành lý phía sau tối đa 613 lít (VDA). Hàng ghế sau có tỷ lệ gập 4:2:4 và khả năng trượt 150 mm, cho phép linh hoạt điều chỉnh không gian dành cho hành khách hoặc hành lý.
Một số trang bị đáng chú ý gồm ghế lái Ergo Motion, ghế trước Relaxation Comfort, hệ thống điều hòa Multi-Air Mode, gương chiếu hậu kỹ thuật số Digital Center Mirror, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2.0, sạc điện thoại không dây Qi 2.0 công suất 15 W và hai cổng USB-C 100 W dành cho hành khách hàng ghế thứ hai.
Một số trang bị đáng chú ý gồm ghế lái Ergo Motion, ghế trước Relaxation Comfort, hệ thống điều hòa Multi-Air Mode, gương chiếu hậu kỹ thuật số Digital Center Mirror, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2.0, sạc điện thoại không dây Qi 2.0 công suất 15 W và hai cổng USB-C 100 W dành cho hành khách hàng ghế thứ hai.
Tucson N Line được trang bị hệ sinh thái kỹ thuật số và các công nghệ hỗ trợ lái được Hyundai giới thiệu trên Tucson thế hệ mới.Nền tảng Pleos Connect, dựa trên Android Automotive OS, hoạt động thông qua màn hình 17 inch, tích hợp hệ thống giải trí, chức năng xe, các ứng dụng tương thích và dịch vụ kết nối.
Tucson N Line được trang bị hệ sinh thái kỹ thuật số và các công nghệ hỗ trợ lái được Hyundai giới thiệu trên Tucson thế hệ mới.Nền tảng Pleos Connect, dựa trên Android Automotive OS, hoạt động thông qua màn hình 17 inch, tích hợp hệ thống giải trí, chức năng xe, các ứng dụng tương thích và dịch vụ kết nối.
Gói an toàn Hyundai SmartSense bao gồm các tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước 2.0, hỗ trợ lái xe trên cao tốc 2.0, hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa và phát hiện trẻ em trong xe... Tucson N Line mới được cung cấp ba tùy chọn hệ truyền động gồm mild hybrid 48V, hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV).
Gói an toàn Hyundai SmartSense bao gồm các tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước 2.0, hỗ trợ lái xe trên cao tốc 2.0, hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa và phát hiện trẻ em trong xe... Tucson N Line mới được cung cấp ba tùy chọn hệ truyền động gồm mild hybrid 48V, hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV).
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Tucson N Line 2027 mới.
Nguyễn Anh
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