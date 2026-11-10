[GALLERY] Hyundai Tucson BLK Edition made in Việt Nam xuất Úc có gì đặc biệt?

Hyundai Tucson BLK Edition dự kiến có mặt tại các đại lý tại Úc trong những tháng cuối 2026. Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt này sẽ được sản xuất tại Việt Nam.