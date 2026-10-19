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[GALLERY] Hot boy 9X ‘Bộ tứ 10A8’ làm lễ ăn hỏi với bạn gái hơn 5 tuổi

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Hot boy 9X ‘Bộ tứ 10A8’ làm lễ ăn hỏi với bạn gái hơn 5 tuổi

Sau thời gian kín tiếng trong chuyện tình cảm, Vương Anh Ole bất ngờ chia sẻ loạt ảnh lễ ăn hỏi bên bạn gái Ngọc Mai. 

Hà Vy (tổng hợp)
Sau thời gian yêu đương khá kín tiếng, Vương Anh Ole bất ngờ chia sẻ loạt ảnh lễ ăn hỏi cùng bạn gái Ngọc Mai diễn ra ngày 18/10. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nam diễn viên vốn ít công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Ảnh: Hà Cúc
Sau thời gian yêu đương khá kín tiếng, Vương Anh Ole bất ngờ chia sẻ loạt ảnh lễ ăn hỏi cùng bạn gái Ngọc Mai diễn ra ngày 18/10. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nam diễn viên vốn ít công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Ảnh: Hà Cúc
Trong ngày trọng đại, Ngọc Mai diện áo dài đỏ, đội mấn truyền thống, cầm bó hoa lan trắng. Vương Anh Ole chọn bộ suit màu xám lịch lãm, nắm tay cô dâu bước qua lối đi phủ kín hoa đỏ và hồng.
Trong ngày trọng đại, Ngọc Mai diện áo dài đỏ, đội mấn truyền thống, cầm bó hoa lan trắng. Vương Anh Ole chọn bộ suit màu xám lịch lãm, nắm tay cô dâu bước qua lối đi phủ kín hoa đỏ và hồng.
Ngọc Mai rạng rỡ trong trang phục cưới truyền thống, còn Vương Anh Ole liên tục nở nụ cười khi đứng cạnh bạn đời.
Ngọc Mai rạng rỡ trong trang phục cưới truyền thống, còn Vương Anh Ole liên tục nở nụ cười khi đứng cạnh bạn đời.
Dàn diễn viên phim "Đi giữa trời rực rỡ" cũng có mặt để chung vui và bê tráp cho đàn anh. Trong số đó có Long Vũ, Võ Hoài Vũ, Thùy Dương cùng các gương mặt quen thuộc của bộ phim, góp thêm không khí náo nhiệt cho ngày vui của cặp đôi. Ảnh: Tran Vuong Anh
Dàn diễn viên phim "Đi giữa trời rực rỡ" cũng có mặt để chung vui và bê tráp cho đàn anh. Trong số đó có Long Vũ, Võ Hoài Vũ, Thùy Dương cùng các gương mặt quen thuộc của bộ phim, góp thêm không khí náo nhiệt cho ngày vui của cặp đôi. Ảnh: Tran Vuong Anh
Vương Anh Ole sinh năm 1991, từng được khán giả chú ý với hình tượng hot boy tuổi teen qua sitcom "Bộ tứ 10A8". Sau đó, anh tiếp tục tham gia một số dự án truyền hình, trong đó có "Về nhà đi con", duy trì hoạt động diễn xuất bên cạnh những công việc cá nhân. Ảnh: Tran Vuong Anh
Vương Anh Ole sinh năm 1991, từng được khán giả chú ý với hình tượng hot boy
tuổi teen qua sitcom "Bộ tứ 10A8". Sau đó, anh tiếp tục tham gia một số dự án truyền hình, trong đó có "Về nhà đi con", duy trì hoạt động diễn xuất bên cạnh những công việc cá nhân. Ảnh: Tran Vuong Anh
Được biết cô dâu Ngọc Mai hơn chú rể 5 tuổi và hiện đang làm việc trong lĩnh vực thời trang. Ảnh: Hà Cúc
Được biết cô dâu Ngọc Mai hơn chú rể 5 tuổi và hiện đang làm việc trong lĩnh vực thời trang. Ảnh: Hà Cúc
Từ chuyện tình kín tiếng đến lễ ăn hỏi được công khai, Vương Anh Ole và Ngọc Mai đã cùng nhau bước sang một dấu mốc mới. Người hâm mộ gửi lời chúc phúc và mong chờ ngày cặp đôi chính thức về chung một nhà.
Từ chuyện tình kín tiếng đến lễ ăn hỏi được công khai, Vương Anh Ole và Ngọc Mai đã cùng nhau bước sang một dấu mốc mới. Người hâm mộ gửi lời chúc phúc và mong chờ ngày cặp đôi chính thức về chung một nhà.
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Hà Vy (tổng hợp)
#Vương Anh Ole #lễ ăn hỏi #Ngọc Mai #hot boy 9X #tình yêu #đám cưới

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