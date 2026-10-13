[GALLERY] Con gái Mạnh Trường gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 17

Ở tuổi 17, con gái Mạnh Trường nay đã trưởng thành, sở hữu diện mạo nữ tính và thanh tú.
Ở tuổi 17, con gái Mạnh Trường nay đã trưởng thành, sở hữu diện mạo nữ tính và thanh tú.
Mẫu xe SUV điện BYD Atto 8 đã chính thức ra mắt thị trường quốc tế, Công nghệ Flash Charging cho phép xe có thể sạc pin từ 10% - 70% chỉ trong 5 phút.
Peugeot vừa chính thức trình làng RCZ Vision chạy điện. Đây là bản phác họa lại dòng coupe thể thao RCZ lừng danh một thời, sở hữu thiết kế đậm chất tương lai.
Emoura Phạm xúc động nhận hoa, quà và lời chúc mừng sau hành trình gần một tháng tranh tài tại Miss Grand International 2026.
Kia Seltos Hybrid hoàn toàn mới chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Paris 2026, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV này được giới thiệu tại thị trường châu Âu.
Là sản phẩm kế nhiệm của Smart Fortwo đã ngừng sản xuất, mẫu xe mini điện Smart #2 do Mercedes-Benz thiết kế nhưng lại dùng khung gầm của Geely Trung Quốc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tỵ và Sửu có nhiều tín hiệu thuận lợi về công việc, tài lộc; Mão cần chậm lại, tránh nóng vội.
Sau hơn hai thập kỷ đăng quang, Mai Phương thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, duy trì phong cách thời trang nữ tính và thanh lịch.
So với các mẫu xe chống đạn, BMW Concept 7 Protection bảo vệ kém hơn nhưng độ linh hoạt cao và ít trở thành mục tiêu tấn công hơn vì không khác gì bản thường.
Bến xe khách Yên Sở đi vào hoạt động với 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, công suất 800-1.000 lượt xe/ ngày, kỳ vọng giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
Sau 12 năm đồng hành, Diệu Nhi và Anh Tú vẫn giữ được sự ngọt ngào trong tình yêu.
Cùng quê Quảng Nam, Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết bên bàn ăn món Hàn.
Biệt thự 4 tầng bề thế, nặng hàng trăm tấn đã được “thần đèn” di chuyển đến vị trí mới để nhường đất thực hiện đường kết nối Sân bay Gia Bình.
Sau thời gian yêu đương, cặp đôi TikToker Meichan và Hà Còi chuẩn bị về chung một nhà với nhiều khoảnh khắc tình cảm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Đón sinh nhật tuổi 42, Đinh Ngọc Diệp – bà xã đạo diễn Victor Vũ gây chú ý với bộ ảnh tông hồng ngọt ngào, khoe nhan sắc rạng rỡ và phong cách trẻ trung.
Bốn á hậu Miss Grand International 2026 gây chú ý với nhan sắc, học vấn và những dấu ấn riêng trong nghệ thuật, hoạt động cộng đồng.
Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu City bản nâng cấp, tập trung vào thay đổi diện mạo, bổ sung tiện nghi và tăng cường khả năng hỗ trợ người lái.
Subaru Forester e-Boxer hybrid mới vừa được Subaru Asia hé lộ trên mạng xã hội, cho thấy thời điểm mẫu xe SUV điện hóa này xuất hiện tại Việt Nam đang đến gần.
Ở tuổi 32, Thiều Bảo Trâm tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tỵ nổi bật với vận trình hanh thông, tuổi Tý và Thìn có cơ hội tiến lên, Hợi nên thận trọng.
Hà Nội vào mùa thu là thời điểm lý tưởng để dạo chơi, check-in những góc phố đẹp và thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị thu.