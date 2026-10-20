[e-Magazine] Đỗ Hồng Linh: 'Tôi từng khủng hoảng khi rời bóng chuyền'

Từng có nhiều năm theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp và được biết đến với danh xưng “hot girl bóng chuyền”, Đỗ Hồng Linh lựa chọn dừng thi đấu khi còn khá trẻ. Quyết định ấy không chỉ khép lại một chặng đường đã gắn bó từ thời niên thiếu mà còn đưa cô vào giai đoạn nhiều áp lực, khi phải đối diện với những lời bàn tán từ bên ngoài.

Sau khoảng thời gian tự đi diễn, tích lũy kinh nghiệm và học người mẫu bài bản, Hồng Linh quyết định tham gia The Face Vietnam 2026 và trở thành thành viên đội Anh Thư. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức & Cuộc sống, cô chia sẻ về quyết định rời sân bóng, quãng thời gian chịu áp lực dư luận và những thay đổi khi bắt đầu một hành trình mới.

- Từng có nhiều năm gắn bó với bóng chuyền và được kỳ vọng ở vị trí VĐV trẻ, điều gì khiến chị quyết định dừng thi đấu?

Muốn nói về lý do dừng thi đấu, có lẽ tôi phải bắt đầu từ câu chuyện gia đình. Bố mẹ tôi đều từng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Khi học xong lớp 6 và đạt chiều cao 1,66 m, bố mẹ nhận thấy tôi có tố chất nên định hướng cho tôi theo con đường thể thao chuyên nghiệp.

Thực ra, bóng chuyền không phải ước mơ ban đầu của tôi. Tuy nhiên, cả bố mẹ và ông nội tôi đều gắn bó với bộ môn này, trong đó ông nội cũng từng dạy bóng chuyền, nên có lẽ tôi được thừa hưởng phần nào tố chất từ gia đình và tiếp thu khá nhanh.

Thời gian ở đội bóng Quân Đội, dù chưa thực sự yêu thích, tôi vẫn luôn tự nhắc mình phải cố gắng hết sức vì gia đình, vì muốn giúp đỡ bố mẹ và hướng đến một tương lai ổn định. Nhưng môi trường thể thao chuyên nghiệp đi kèm rất nhiều áp lực. Với một người không bắt đầu từ tình yêu dành cho nghề như tôi, có những thời điểm tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và nản lòng.

Đến một giai đoạn, bố mẹ nhận ra tâm lý của tôi sa sút rõ rệt, đồng thời chứng kiến những khó khăn tôi phải trải qua. Khi đó, chính bố mẹ là những người chủ động tìm hiểu và hiểu hơn về gánh nặng mà con gái đang mang. Bố mẹ nói rằng họ muốn tôi được trở về là chính mình, đơn giản là con gái của bố mẹ và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.

- Khi chị quyết định dừng thi đấu để theo một hướng khác, những người từng đồng hành với chị trong bóng chuyền phản ứng thế nào?

Khi tôi quyết định dừng lại, tất nhiên các thầy cô, vận động viên và cả những người ở các đội bóng khác đều rất bất ngờ. Nhiều thầy cô vì thương và tiếc cho khả năng của tôi nên đã nói chuyện, khuyên nhủ rất nhiều, mong tôi suy nghĩ lại để tiếp tục thi đấu và cống hiến.

Nhưng điều khó khăn nhất với tôi thời điểm ấy lại đến từ áp lực dư luận. Khi đó tôi mới 16 tuổi, chưa từng phải đối diện với việc bị một bộ phận người hâm mộ công kích, chỉ trích, thậm chí những lời tiêu cực còn nhắm tới cả bố mẹ và gia đình tôi.

Thời điểm dừng lại, những thông tin không chính xác từng khiến tôi chọn cách thu mình để bảo vệ bản thân và gia đình. Nhưng khi nhìn lại, tôi coi đó là một thử thách cần thiết để mình trưởng thành và cứng cáp hơn. Tôi hiểu rằng mình không thể kiểm soát lời nói hay cách người khác nhìn nhận, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn cách sống và con đường mình muốn đi.

Có một câu đã theo tôi suốt chặng đường ấy: “Nuối tiếc lớn nhất không phải là rời bỏ một danh xưng, mà là sống cả đời mà không dám là chính mình”.

- Ở bóng chuyền, chị có thể nhìn khá rõ sự tiến bộ của mình qua thành tích và kết quả trên sân. Còn khi bước sang thời trang, chị được đánh giá qua nhiều yếu tố hơn như ngoại hình, cách thể hiện và cá tính. Chị có mất thời gian để làm quen với sự thay đổi đó không?

Thực ra, việc tôi đến với nghề người mẫu cũng là một cái duyên. Tôi vốn yêu thích nghệ thuật từ trước. Sau khi nghỉ bóng chuyền, một người bạn của mẹ gợi ý rằng tôi có thể thử sức với công việc người mẫu.

Ban đầu, tôi khá loay hoay, tự tham gia một vài show nhỏ để tích lũy kinh nghiệm và xem bản thân khi xuất hiện trên sàn diễn sẽ như thế nào. Sau khoảng một năm, tôi nhận ra nếu muốn tiếp tục thì mình cần nghiêm túc hơn, vì vậy tôi đăng ký học người mẫu bài bản.

Khi đó, cô giáo dạy catwalk gợi ý tôi thử sức tại The Face. Cô nói đây vừa có thể xem như một khóa học rất nhanh, vừa là cơ hội để tôi tích lũy kinh nghiệm và tạo nền tảng cho con đường sau này. Tôi quyết định đăng ký từ lời gợi ý đó.

Bước sang nghề người mẫu, tôi nhận ra bản thân phải thay đổi rất nhiều. Tôi phải bỏ bớt những khuôn khổ tự đặt ra cho mình, đồng thời học cách điều chỉnh sự cứng nhắc của cơ thể sau nhiều năm tập luyện thể thao. Cách kiểm soát cơ thể của một VĐV và một người mẫu rất khác nhau, vì vậy tôi phải học lại khá nhiều thứ.

- Sau khi về đội Anh Thư, đâu là điều chị cảm thấy mình thay đổi rõ nhất so với thời điểm mới bước vào The Face Vietnam 2026?

Về đội chị Anh Thư là bước ngoặt lớn nhất của tôi tại The Face. Ở bên chị, tôi học được nhiều điều mới, hiểu hơn về nghề và tích lũy thêm kinh nghiệm cho con đường mình vừa lựa chọn.

Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã dám nhìn thẳng vào những vấn đề và hạn chế của bản thân, kể cả những điều trước đây tôi từng nghĩ mình sẽ không đủ can đảm để đối diện.

Qua từng thử thách, tôi không chỉ cảm thấy mình trưởng thành hơn mà còn nhìn thấy nhiều phiên bản, nhiều khía cạnh khác của chính mình.

- Chị từng chia sẻ The Face giúp mình nhìn thấy nhiều khía cạnh mới của bản thân. Có thử thách hay lời góp ý nào từ chị Anh Thư khiến chị nhận ra rõ nhất điều mình cần thay đổi không?

Điều trước đây tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào chính là sự ngần ngại và nỗi sợ bên trong mình. Xuất thân từ môi trường thể thao, lại từng trải qua những áp lực dư luận tiêu cực, tôi luôn mang một tâm lý phòng thủ.

Khi bước sang thời trang, tôi rất ngại phải giải phóng hình thể hay diễn xuất. Trong đầu lúc nào cũng có những nỗi sợ: sợ mình làm lố, sợ lên hình không đẹp và sợ những ánh mắt soi xét từ những người từng chỉ trích mình trước đây.

Chính vì sợ sai và sợ bị đánh giá, tôi tự đóng khung bản thân trong sự cứng nhắc, không dám bứt phá.

Những góp ý và sự uốn nắn khá quyết liệt từ chị Anh Thư là điều khiến tôi thay đổi rõ nhất. Chị giúp tôi hiểu rằng nếu cứ mãi sợ người ngoài phán xét và giữ mình trong một sự an toàn gượng gạo, tôi sẽ không bao giờ chạm tới “cái thần” của nghệ thuật.

Qua chương trình, tôi dám thừa nhận mình là một người mới, vẫn còn nhiều điều phải học. Khi dám bỏ qua nỗi sợ làm lố hay bị soi mói để thực sự thả lỏng cơ thể, tôi mới cảm thấy mình bắt đầu thoát ra khỏi cái bóng của chính mình.

- The Face với chị là một trải nghiệm để thử sức, hay là dấu mốc khiến chị xác định sẽ theo đuổi thời trang một cách lâu dài?

Ban đầu, tôi đến với The Face đơn giản vì muốn thử sức và khám phá bản thân. Nhưng sau từng chặng thi, tôi nhận ra đây chính là cột mốc khiến mình xác định nghiêm túc hơn với con đường thời trang chuyên nghiệp.

Sau cuộc thi, tôi muốn tiếp tục học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm qua những show diễn tiếp theo. Bên cạnh thời trang, tôi vẫn sẽ song song phát triển công việc trong lĩnh vực giáo dục thể chất.

Trong tương lai, khi có thêm trải nghiệm và sự chuẩn bị tốt hơn, tôi cũng muốn thử sức ở một cuộc thi khác phù hợp với bản thân.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!