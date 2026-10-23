Đức Phúc nói rõ lý do chỉnh sửa mũi, cằm lần hai

Đức Phúc xác nhận làm lại mũi và cằm sau gần 10 năm, đồng thời tiết lộ từng bị chấn thương mũi khi đi biểu diễn năm 2023.

Mới đây, Đức Phúc chia sẻ về quyết định chỉnh sửa ngoại hình lần thứ hai. Nam ca sĩ cho biết anh muốn khán giả hiểu rõ lý do thay đổi diện mạo qua lời kể trực tiếp của mình.

“Hôm nay Phúc muốn chia sẻ và tâm sự một chút về quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ 2 vừa qua của mình. Đầu tiên là về lý do mà Phúc quyết định chủ động chia sẻ thông tin lần này, từ sau lần đầu thay đổi ngoại hình vào 9 năm trước đến nay thì suy nghĩ của Phúc đã thoải mái hơn rất nhiều và không còn ngần ngại khi chia sẻ những thông tin như vậy đến với quý vị khán giả nữa. Phúc coi đây như một niềm vui mà mình muốn thông báo đến quý vị khán giả của mình!”, nam ca sĩ viết.

Anh cho biết việc công khai thông tin cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với khán giả và những người đã đồng hành cùng mình.

“Vì là người của công chúng, nên hơn ai hết Phúc hiểu rằng mỗi sự thay đổi của mình ít nhiều đều có thể nhận được sự chú ý. Nhưng với những người đã yêu thương Phúc suốt hơn 10 năm qua, Phúc mong mọi người sẽ được nghe câu chuyện này từ chính mình chia sẻ, hiểu được lý do và biết rằng Phúc không bao giờ có ý định giấu giếm điều gì mà ngược lại là vô cùng hạnh phúc khi có thể chia sẻ niềm vui này đến với mọi người! Đó cũng là cách để Phúc thể hiện sự tôn trọng đối với quý vị khán giả và các bạn fans đã luôn yêu thương, đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua!”, anh chia sẻ.

Về lần chỉnh sửa này, Đức Phúc xác nhận: “Ở lần thay đổi này Phúc đã làm lại mũi và cằm, ngoài ra không làm gì thêm”.

Đức Phúc chia sẻ hình ảnh đời thường với diện mạo hiện tại. Ảnh: FB Đức Phúc.

Nam ca sĩ cho biết vào năm 2023, trong một lần đi biểu diễn, anh gặp sự cố khiến vùng mũi bị chấn thương. Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định tình trạng không quá nghiêm trọng và dặn anh tiếp tục theo dõi.

“Từ sau thời điểm đó, cộng với cơ địa nhạy cảm của mình, Phúc thấy lâu lâu thay đổi thời tiết thì mũi của mình có hơi nhức và hơi khó chịu một chút, tình trạng đó vẫn kéo dài đến nay, vậy nên Phúc nghĩ bây giờ là thời điểm phù hợp để mình đi kiểm tra và ‘bảo hành’ lại mọi thứ. Với Phúc cái gì quá thì cũng sẽ không tốt bằng khi mình biết đủ và hài lòng!”, anh chia sẻ.

Đức Phúc cũng giải thích rằng các đường nét đã can thiệp thẩm mỹ có thể thay đổi theo thời gian, tùy cơ địa và cách chăm sóc. Theo nam ca sĩ, việc kiểm tra lại giúp anh đánh giá tình trạng hiện tại sau gần 10 năm kể từ lần thay đổi diện mạo đầu tiên.

Đức Phúc khẳng định những thay đổi bên ngoài không làm thay đổi điều anh theo đuổi trong sự nghiệp.

“Chỉ mong quý vị khán giả luôn hiểu rằng, dù có những thay đổi bên ngoài, thì điều cốt lõi mà Phúc luôn muốn theo đuổi vẫn chính là âm nhạc và những giá trị, những điều tốt đẹp mà Phúc có thể mang đến cho mọi người! Mãi mãi là như vậy và không bao giờ thay đổi! Hy vọng dù cho ở phiên bản nào, mọi người vẫn sẽ nhận ra Đức Phúc qua những điều chân thành nhất!”, nam ca sĩ chia sẻ.