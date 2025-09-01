Dự đoán ngày mới 2/9/2025 cho 12 con giáp: Dậu tích cực

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi hãy suy nghĩ tích cực, trải qua gian khó thì có thể nhận được kết quả như mong đợi.
Trịnh Kim Chi hòa chung không khí náo nức của dân tộc mừng đại lễ. Hà Anh cùng con gái diện áo dài đỏ, dạo phố phường Hà Nội chụp ảnh.
Ngôi nhà Hoa hậu Tiểu Vy mua tặng bố mẹ gồm 2 tầng, có cửa kính lớn đón ánh sáng, mặt tiền có hàng dây leo xanh mướt.
Bức phù điêu đầu người và rắn bao quanh trên tường 3.800 năm tuổi được phát hiện ở Peru gây xôn xao giới khảo cổ học Châu Mỹ.
SUV địa hình Tank 500 mới của GWM ra mắt với cả phiên bản plug-in hybrid PHEV và động cơ đốt trong, mang một số cải tiến ngoại hình và trang bị.
Trong Hậu duệ mặt trời bản Việt, Khả Ngân vào vai bác sĩ yêu đại úy do Song Luân đóng. Mới đây, khoảnh khắc hội ngộ giữa hai diễn viên gây chú ý.
Lưới cửa sổ La Mã hiếm hoi được các nhà khảo cổ tìm thấy còn nguyên vẹn ở Mérida, Tây Ban Nha.
Người hái nấm tìm thấy chiếc mũ bảo vệ quý giá có từ thời Đồ Đồng dành cho giới tinh hoa thượng lưu hoặc các thủ lĩnh quân sự.
Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Kiều Duy thực hiện bộ ảnh mừng sinh nhật với hai phong cách đối lập, cho thấy sự chín muồi trong cả nhan sắc lẫn thần thái.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm, Guinness World Records hé lộ loạt kỷ lục độc lạ, gây sốc và đầy bất ngờ, khiến thế giới phải sửng sốt và tranh luận sôi nổi.
Bàn tay bằng đồng nặng khoảng 2,3 kg và theo các nhà nghiên cứu, đây là một món quà dâng lên vị thần để hỗ trợ người La Mã trong cuộc viễn chinh quân sự.
Sau nửa năm biến mất khỏi mạng xã hội, nữ streamer Cô Chip bất ngờ trở lại với loạt ảnh khoe vóc dáng gợi cảm, khiến fan nam “đứng ngồi không yên”.
Từ tượng đài điện tử Nhật Bản, Sony đang dồn nguồn lực tỷ USD vào mảng game, tham vọng biến PlayStation thành đế chế đủ sức thách thức Microsoft và Nintendo.
Tử vi tuần mới cho thấy: Dần - Mùi gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc vượng phát; còn Tý - Mão nên thận trọng kẻo vận xui ập đến.
Trầu bà công chúa hồng với lá trái tim pha hồng độc lạ, không chỉ là cây cảnh trang trí cực hot mà còn mang ý nghĩa phong thủy, thu hút may mắn, tài lộc.
Lữ đoàn Azov 12 của Ukraine, đã mở đường máu ở Shakhove, giúp cho tàn quân của Lữ đoàn 93 thoát khỏi vòng vây, nhưng không còn mấy người sống sót.
Lò phản ứng nhiệt hạch ITER do 33 quốc gia hợp tác xây dựng vừa đạt cột mốc quan trọng với hệ thống từ tính siêu dẫn nặng 3.000 tấn, làm lạnh đến -269 độ C.
Các chuyên gia khảo cổ ở Suffolk tìm thấy kim tự tháp vàng của người Anglo-Saxon, nó bắt mắt người xem ngay cái nhìn đầu tiên.
Có 5 khung gương độc lạ, bí ẩn được tìm thấy trong biệt thự La Mã cổ đại, nó thu hút giới chuyên gia ngay cái nhìn đầu tiên.
Nhiều sản phẩm chỉ đáng giá vài nghìn đồng, thậm chí bỏ đi ở Việt Nam nhưng lại được người nước ngoài săn đón với giá siêu đắt đỏ.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều mỹ nhân Việt đã cùng nhau khoe sắc trong tà áo dài truyền thống, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước.