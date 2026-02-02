Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Độc đáo linh vật ngựa mạ vàng 24K hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Kinh doanh

Độc đáo linh vật ngựa mạ vàng 24K hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Linh vật ngựa mạ vàng 24K mang ý nghĩa tài lộc, may mắn, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng được săn đón dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Gần Tết Bính Ngọ 2026, thị trường linh vật phong thủy trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều mẫu linh vật ngựa mạ vàng 24K được chế tác công phu. Ảnh: Dân Việt
Gần Tết Bính Ngọ 2026, thị trường linh vật phong thủy trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều mẫu linh vật ngựa mạ vàng 24K được chế tác công phu. Ảnh: Dân Việt
Ngựa mạ vàng 24K được bày bán tại nhiều cửa hàng vàng bạc, đá quý và quà tặng cao cấp ở Hà Nội. Ảnh: Kinhtedothi
Ngựa mạ vàng 24K được bày bán tại nhiều cửa hàng vàng bạc, đá quý và quà tặng cao cấp ở Hà Nội. Ảnh: Kinhtedothi
Linh vật ngựa mạ vàng 24K có giá từ vài triệu đồng cho mẫu nhỏ đến hàng chục triệu đồng với những sản phẩm kích thước lớn, chế tác tinh xảo. Ảnh: Pháp luật &amp; xã hội
Linh vật ngựa mạ vàng 24K có giá từ vài triệu đồng cho mẫu nhỏ đến hàng chục triệu đồng với những sản phẩm kích thước lớn, chế tác tinh xảo. Ảnh: Pháp luật & xã hội
Theo các cơ sở chế tác, quá trình tạo linh vật ngựa mạ vàng 24K kéo dài khoảng 4 tháng, trong đó khâu phác thảo, thiết kế tạo hình chiếm phần lớn thời gian. Ảnh: Baotintuc
Theo các cơ sở chế tác, quá trình tạo linh vật ngựa mạ vàng 24K kéo dài khoảng 4 tháng, trong đó khâu phác thảo, thiết kế tạo hình chiếm phần lớn thời gian. Ảnh: Baotintuc
Sau công đoạn đúc, nghệ nhân tỉ mỉ làm sạch, chỉnh sửa từng chi tiết linh vật để đảm bảo độ chính xác và liền mạch của hình khối. Ảnh: Baotintuc
Sau công đoạn đúc, nghệ nhân tỉ mỉ làm sạch, chỉnh sửa từng chi tiết linh vật để đảm bảo độ chính xác và liền mạch của hình khối. Ảnh: Baotintuc
Công đoạn phủ và hoàn thiện bề mặt linh vật được thực hiện hoàn toàn thủ công. Ảnh: Baotintuc
Công đoạn phủ và hoàn thiện bề mặt linh vật được thực hiện hoàn toàn thủ công. Ảnh: Baotintuc
Người thợ dùng cọ chuyên dụng để dát vàng thủ công lên linh vật. Ảnh: Baotintuc
Người thợ dùng cọ chuyên dụng để dát vàng thủ công lên linh vật. Ảnh: Baotintuc
Từng lớp vàng mỏng được phủ tỉ mỉ, giúp bề mặt linh vật đạt độ phản quang đồng đều và sắc nét. Ảnh: Baotintuc
Từng lớp vàng mỏng được phủ tỉ mỉ, giúp bề mặt linh vật đạt độ phản quang đồng đều và sắc nét. Ảnh: Baotintuc
Ngựa – linh vật của năm Bính Ngọ được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi tượng trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và khát vọng bứt phá, phù hợp với mong muốn một năm mới hanh thông, thuận lợi. Ảnh: Phap luật &amp; xã hội
Ngựa – linh vật của năm Bính Ngọ được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi tượng trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và khát vọng bứt phá, phù hợp với mong muốn một năm mới hanh thông, thuận lợi. Ảnh: Phap luật & xã hội
Không chỉ trưng bày, nhiều người chọn linh vật ngựa mạ vàng 24K làm quà biếu Tết, gửi gắm thông điệp chúc năm mới nhiều may mắn. Ảnh: Dân Việt
Không chỉ trưng bày, nhiều người chọn linh vật ngựa mạ vàng 24K làm quà biếu Tết, gửi gắm thông điệp chúc năm mới nhiều may mắn. Ảnh: Dân Việt
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Linh vật ngựa mạ vàng 24K #Ý nghĩa phong thủy Tết #Quá trình chế tác thủ công #Trưng bày và quà tặng Tết #Thị trường linh vật cao cấp #Chế tác nghệ thuật vàng thủ công

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT