Đỗ Khánh Vân gây chú ý khi bày tỏ thất vọng khi đến kim tự tháp Ai Cập

Trong bài đăng mới, nữ diễn viên Đỗ Khánh Vân vẫn không giấu nổi sự bức xúc và thất vọng vì sự cố ngoài ý muốn trong chuyến hành trình đắt đỏ đến Ai Cập.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân, Đỗ Khánh Vân - nữ diễn viên nổi tiếng với vai Trà Long trong bộ phim "Mắt biếc" - đã đăng tải loạt ảnh xinh đẹp tại quần thể Kim tự tháp Giza. Tuy nhiên, đi kèm với những khung hình lung linh là một dòng trạng thái khá dài bày tỏ sự tiếc nuối và trải nghiệm không mấy suôn sẻ tại nơi mà cô mong đợi nhất. (Ảnh: IGNV)
Khánh Vân cho biết, Kim tự tháp Giza là địa điểm cô khao khát được đặt chân đến nhất trong chuyến đi lần này. Để hiện thực hóa ước mơ, nữ diễn viên đã không tiếc công sức và tiền bạc: “Tui đã bỏ gần 100 triệu cho chuyến đi này cùng với 2 ngày bay, cả chuyến quốc tế lẫn chuyến nội địa”. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, niềm hào hứng đã nhanh chóng biến thành sự thất vọng. Dù đã cất công đến tận nơi, Khánh Vân lại nhận được thông báo không thể vào bên trong tham quan Kim tự tháp mà chỉ được đứng nhìn từ phía ngoài. Lý do được đưa ra là do phía đơn vị lữ hành mà cô đặt đã không đặt trước vé trên website. (Ảnh: IGNV)
Nữ diễn viên bức xúc chia sẻ: “Kim tự tháp Giza là nơi tui muốn đến nhất, thích nhất, hào hứng nhất và cũng là nơi tui bị thất vọng nhất. Không phải do nó không đẹp, ở ngoài nó đẹp và hùng vĩ hơn trên ảnh nhiều, mà là vì tui đã cất công đến nhưng KHÔNG ĐƯỢC VÀO!”. (Ảnh: IGNV)
Theo lời kể của Khánh Vân, tại Ai Cập, vé vào bên trong Kim tự tháp phải được đặt trước qua mạng chứ không bán trực tiếp tại cổng (tại cổng chỉ bán vé tham quan khu vực bên ngoài). Do không có sự chuẩn bị trước, nếu muốn mua vé lúc đó sẽ mất rất nhiều thời gian chờ đợi và làm ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển sang các địa điểm khác. (Ảnh: IGNV)
Dù nhiều người an ủi rằng "bên trong cũng không có gì đâu", nhưng với Khánh Vân, việc không được vào trong khiến mục đích ban đầu của chuyến đi chỉ đạt được một nửa, để lại cảm giác không trọn vẹn. (Ảnh: IGNV)
Dù tâm trạng không thực sự tốt vì sự cố vé vào cửa, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc và thần thái của Khánh Vân trong bộ ảnh tại Ai Cập vẫn cực kỳ cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Chọn cho mình bộ trang phục tone màu rêu đất phong cách tối giản, cá tính với khăn trùm đầu, Khánh Vân trông như một mỹ nhân bước ra từ bộ phim điện ảnh bom tấn "Dune" (Hành tinh cát). (Ảnh: IGNV)
Giữa không gian bao la của sa mạc và sự hùng vĩ của các Kim tự tháp, vẻ đẹp sắc sảo nhưng cũng đầy mộng mị của "nàng thơ Mắt biếc" nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. (Ảnh: IGNV)
Khánh Vân cũng không quên chia sẻ bí kíp để có ảnh đẹp tại đây chính là việc phải "canh máy" vào những khoảnh khắc vắng người và chịu khó chen chân giữa dòng khách du lịch đông đúc. (Ảnh: IGNV)
