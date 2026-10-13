Diễn biến vụ nổ trong chuyến đi bộ đường dài của học sinh Israel

Vụ nổ xảy ra trong chuyến đi bộ đường dài của học sinh ở khu vực biên giới phía Bắc Israel giáp với Lebanon, khiến 25 người thương vong.

AP dẫn thông tin từ chính quyền Israel và lực lượng cứu hộ cho biết, vụ nổ trong chuyến đi bộ đường dài của học sinh xảy ra tại khu vực biên giới phía Bắc của Israel, khiến 1 học sinh thiệt mạng và 24 người khác bị thương.

Tổ chức cứu hộ Magen David Adom của Israel cho biết 2 người bị thương nặng.

Lực lượng an ninh và cứu hộ Israel sơ tán những người bị thương gần hiện trường vụ nổ ở khu vực Ramim Ridge phía Bắc Israel, gần biên giới với Lebanon, ngày 12/10/2026. Ảnh: Ayal Margolin/Flash90.

Các quan chức địa phương nói rằng những học sinh này đang tham gia chuyến đi dã ngoại thường niên của trường. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết vụ nổ đang được điều tra.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy, vũ khí này đã bị bỏ lại trong khu vực. Theo quân đội Israel, vũ khí này được cho là thuộc về lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Một trong số các học sinh được cho là đã tìm thấy vật liệu nổ này trong chuyến đi bộ đường dài và bỏ nó vào ba lô. Chỉ vài phút sau, nó phát nổ, theo điều tra sơ bộ của nhà chức trách.

Bộ Tư lệnh phía Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ước tính rằng hàng nghìn vật liệu nổ chưa phát nổ vẫn còn rải rác khắp miền Bắc Israel, phần lớn là từ các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah.

Sau vụ việc, Bộ trưởng Giáo dục Yoav Kisch cân nhắc tạm thời đình chỉ các chuyến đi dã ngoại của học sinh ở miền Bắc Israel.

Cảnh sát trưởng Dani Levy nói với phóng viên rằng, theo như ông được biết, chuyến đi bộ đường dài này của trường đã được các cơ quan chức năng phê duyệt. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng cũng đang xem xét việc yêu cầu tạm dừng những chuyến đi dã ngoại của trường học trong khu vực.

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