Đặc sản Tây Bắc giá tới 120.000 đồng/kg, mỗi năm chỉ rộ một mùa

Dù có giá bán cao, mận hậu cỡ lớn Sơn La vẫn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nhờ quả to, giòn, mọng nước và có vị chua ngọt hài hòa.

Trong số các loại mận hậu được đưa ra thị trường, mận hậu ngố là tên gọi phổ biến dành cho những quả có kích thước lớn hơn thông thường, hình dáng tròn đầy và mẫu mã bắt mắt. Nhờ được tuyển chọn kỹ lưỡng, loại quả này thường được xếp vào phân khúc trái cây cao cấp, đóng hộp để bán tại các cửa hàng hoa quả hoặc qua kênh trực tuyến.

Giá mận hậu ngố không cố định mà thay đổi theo thời điểm thu hoạch, kích thước và độ đồng đều của quả. Có thời điểm, giá bán lên tới 110.000 đồng/kg. Mận đầu mùa thường có giá cao do nguồn cung hạn chế, sau đó có thể giảm khi bước vào chính vụ và lượng hàng đưa ra thị trường tăng lên.

So với mận hậu thông thường, mận hậu ngố có kích thước nổi bật hơn, trung bình khoảng 20-25 quả/kg. Khi còn xanh, quả có vỏ xanh tươi, căng bóng, cầm chắc tay và thường phủ một lớp phấn trắng tự nhiên. Khi chín tới, vỏ chuyển dần sang màu đỏ tím hoặc đỏ sẫm, phần thịt vẫn săn chắc, giòn nhẹ và mọng nước, mang vị chua dịu xen lẫn ngọt thanh.

Loại quả này có thể được thưởng thức trực tiếp sau khi rửa sạch hoặc ăn kèm muối ớt, muối tôm, muối ô mai. Ngoài ra, mận còn được dùng để chế biến salad trái cây, ngâm đường hoặc làm siro giải khát trong những ngày nóng.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cây mận hậu hiện được nhân giống bằng phương pháp ghép nhằm duy trì những đặc tính tốt từ cây mẹ. Tuy nhiên, dù cây ghép có thể cho quả sau vài năm trồng, nhà vườn vẫn cần tiếp tục chăm sóc để cây đạt năng suất ổn định, cho ra những lứa mận đáp ứng yêu cầu về chất lượng và mẫu mã.