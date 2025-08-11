Hà Nội

Cuộc sống sau ánh hào quang của "nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae

Giải trí

Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Young Ae không ít lần hé lộ hình ảnh cuộc sống đời thường, chia sẻ về chồng con.

Thu Cúc (tổng hợp)
Lee Young Ae sinh năm 1971, bắt đầu làm người mẫu ảnh vào năm 15 tuổi. Theo Vietnamnet, sau khi có bằng cử nhân tiếng Đức năm 1993, cô lấn sân làm diễn viên. Ảnh: Instagram Lee Young Ae.
Tên tuổi của Lee Young Ae gắn liền với các bộ phim: Papa, Anh em nhà bác sĩ, Pháo hoa, Nàng Dae Jang Geum. Ảnh: Instagram Lee Young Ae.
Theo India Times, "quốc bảo nhan sắc" đang ghi hình cho bộ phim truyền hình Eunsoo's good day. Ảnh: Instagram Lee Young Ae.
Lee Young Ae không ít lần hé lộ hình ảnh cuộc sống đời thường. Trên trang cá nhân, cô tiết lộ sở thích cắm hoa. Ảnh: Instagram Lee Young Ae.
Lee Young Ae thường tự tay thu hoạch rau trong vườn. Ảnh: Instagram Lee Young Ae.
Theo VOV, nữ diễn viên cho biết, cô dành 10 năm sống ở vùng nông thôn, tự trồng rau và nấu ăn. Ảnh: Tiền Phong.
Lee Young Ae kết hôn với doanh nhân Jung Ho Young vào năm 2009 và sinh đôi vào năm 2011. Ảnh: Elle.
Theo Tiền Phong, con gái Lee Young Ae đang học thanh nhạc tại trường nghệ thuật trung học, yêu thích các môn nghệ thuật thể thao hơn học thuật. Ảnh: Dân Việt.
Lee Young Ae ủng hộ các sở thích của hai con. Ảnh: Noblesse.
Vợ chồng Lee Young Ae mỗi ngày đều dành cho nhau nụ hôn. Ảnh: Tiền Phong.
"Cũng tùy hôm. Lúc thơm, lúc hôn thật”, Lee Young Ae chia sẻ về bạn đời. Ảnh: Vietnamnet.
"Nàng Dae Jang Geum" và chồng được cho có khối tài sản nghìn tỷ won. Ảnh: Znews.
